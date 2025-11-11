बजाज करेगी KTM और ट्रायम्फ रेंज में बदलाव, जानिए क्या है कारण 

GST में बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा रॉयल एनफील्ड को हुआ, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में 85 प्रतिशत से अधिक मॉडल 350cc तक के इंजन से लैस हैं। दूसरी तरफ इस बदलाव का बजाज, KTM , ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियों को उल्टा नुकसान हुआ है। KTM की ड्यूक 390, RC 390, एडवेंचर 390, एंड्यूरो 390 और ट्रायम्फ की पूरी रेंज 400cc इंजन द्वारा संचालित हैं। इस कारण इन पर 40 प्रतिशत GST लगती है।

बजाज के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा ने कहा, "हम अपने साझेदारों KTM और ट्रायम्फ के साथ मिलकर कम GST दर का लाभ उठाने के लिए अपने पोर्टफोलियो को नया रूप देने पर भी काम कर रहे हैं। ये उत्पाद समय आने पर लॉन्च किए जाएंगे। इस पर काम तेजी से चल रहा है।" इसके अलावा बजाज की पल्सर NS400z और डोमिनार 400 भी 40 प्रतिशत GST स्लैब में आती हैं। इनके इंजन में भी बदलाव किए जाने की उम्मीद है।