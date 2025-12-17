टाटा सिएरा को 24 घंटे में मिली 70,000 से अधिक बुकिंग, जानिए कंपनी ने क्या कहा
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स की सिएरा ने महज 24 घंटों में 70,000 से अधिक बुकिंग हासिल कर ली हैं। इसको हर घंटे लगभग 3,000 ग्राहकों ने बुक किया है। कार निर्माता का दावा है कि लगभग 1.35 लाख संभावित खरीदारों ने अपनी पसंद के कॉन्फिगरेशन बता दिए हैं और वे बुकिंग पूरी करने की प्रक्रिया में हैं। कंपनी ने भारी मांग का श्रेय SUV के पुराने दिनों की याद दिलाने वाले डिजाइन, आधुनिक विशेषताओं और कई इंजन विकल्पों को दिया है।
डिलीवरी
कब होगी गाड़ी की डिलीवरी?
2003 में बंद हुई टाटा सिएरा को फिर से 25 नवंबर को पुराने डिजाइन को नए जमाने का लुक और नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया था। इस दाैरान केवल एक वेरिएंट की कीमत घोषित की गई थी। इसके बाद गाड़ी के 5 और वेरिएंट की कीमत का खुलासा किया गया। 14 दिसंबर को टॉप वेरिएंट की कीमत की उजागर हुईं। कार निर्माता ग्राहकों के लिए 16 दिसंबर को बुकिंग खोली और इसकी डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से होगी।
कीमत
कितनी है सिएरा की कीमत?
टाटा सिएरा को 3 पावरट्रेन विकल्प- 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल में पेश किया गया है। यह 7 वेरिएंट- स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड प्लस में उपलब्ध है। इसकी कीमत 11.49 लाख से शुरू होकर 21.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस गाड़ी को ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से 21,000 रुपये की टोकन राशि पर बुक किया जा सकता है।