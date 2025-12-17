टाटा सिएरा को पहले ही दिन 70,000 से अधिक बुकिंग मिली है

टाटा सिएरा को 24 घंटे में मिली 70,000 से अधिक बुकिंग, जानिए कंपनी ने क्या कहा

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स की सिएरा ने महज 24 घंटों में 70,000 से अधिक बुकिंग हासिल कर ली हैं। इसको हर घंटे लगभग 3,000 ग्राहकों ने बुक किया है। कार निर्माता का दावा है कि लगभग 1.35 लाख संभावित खरीदारों ने अपनी पसंद के कॉन्फिगरेशन बता दिए हैं और वे बुकिंग पूरी करने की प्रक्रिया में हैं। कंपनी ने भारी मांग का श्रेय SUV के पुराने दिनों की याद दिलाने वाले डिजाइन, आधुनिक विशेषताओं और कई इंजन विकल्पों को दिया है।