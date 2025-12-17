दिल्लीवासियों को नए साल में मिलेगा भारत टैक्सी सर्विस का तोहफा, मिलेगी मनमानी किराए से राहत 

दिल्लीवासियों के लिए नए साल में सरकार की ओर से नई कैब सर्विस भारत टैक्सी का तोहफा मिलने जा रहा है। इसके लिए ऐप की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और 1 जनवरी से राजधानी में इसकी अधिकारिक शुरुआत होगी। सरकार का दावा है कि यह भरोसेमंद, सुरक्षित और किफायती कैब सर्विस प्रदान करेगी। यह सर्विस सहकार टैक्सी को-ऑपरेटिव लिमिटेड (STCL) के बैनर तले काम करेगी और इसे ओला , उबर और रैपिडो का बेहतर विकल्प माना जा रहा है।

भारत टैक्सी क्या है भारत टैक्सी? भारत टैक्सी एक मोबाइल आधारित कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म है, जो अन्य कैब सर्विस देने वाली कंपनियों की तरह ही स्मार्टफोन से संचालित किया जा सकेगा। इसे आम लोगों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यह ऐप लोकल और आउट स्टेशन दोनों तरह की यात्रा के लिए सेवाएं देगा। ऐप पर यात्रियों को ऑटो, कार और बाइक टैक्सी तीनों की सुविधा मिलेगी। इससे कम दूरी से लेकर लंबी यात्रा तक हर जरूरत के लिए एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा।

फायदा सर्विस से यात्री और चालक दोनों को होगा फायदा इस सर्विस की सबसे खास बात पीक टाइम (ऑफिस आने-जाने का समय) या खराब मौसम में मनमाना किराया बढ़ने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग, 24x7 कस्टमर सपोर्ट, कैश और डिजिटल पेमेंट विकल्प और सेफ्टी फीचर्स जैसे कई आधुनिक विकल्प दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें ड्राइवरों को 80 प्रतिशत से भी अधिक किराया मिलने का दावा किया गया है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और वे बिना दबाव के बेहतर सेवा दे सकेंगे।

