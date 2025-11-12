टाटा सफारी और हैरियर के पेट्रोल वर्जन 9 दिसंबर को होंगे लॉन्च, जानिए कैसा होगा इंजन
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स की हैरियर और सफारी के पेट्रोल वर्जन का इंतजार कर रहे ग्राहकों का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। कार निर्माता इन गाड़ियों के पेट्रोल मॉडल 9 दिसंबर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अब तक दोनों मॉडल डीजल इंजन के साथ बिक्री पर हैं। हाल ही में हैरियर का इलेक्ट्रिक वर्जन भी उतारा गया। आगामी हैरियर का मुकाबला जीप कम्पास और MG हेक्टर से और सफारी का हुंडई अल्काजार और जीप मेरिडियन से होगा।
पावरट्रेन
ऐसा होगा इन गाड़ियों का पावरट्रेन
टाटा सफारी और हैरियर में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। यह यूनिट कंपनी की हाइपरियन सीरीज का हिस्सा है और इसे पहली बार ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया गया। इस इंजन को ट्रांसमिशन के लिए ड्यूल-क्लच या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा जाएगा। इसका पावर आउटपुट 170hp और 280Nm होने की संभावना है। इसके बारे में अधिक जानकारी 25 नवंबर को टाटा सिएरा के लॉन्च के समय मिल सकती है।
कीमत
डीजल मॉडल से किफायती होंगे पेट्रोल वर्जन
दोनों SUVs के पेट्रोल वर्जन में पावरट्रेन को छोड़कर अन्य कोई बदलाव मिलने की संभावना कम है। इसका डिजाइन और फीचर्स मौजूदा मॉडल के समान ही रहने की उम्मीद है। दोनों मॉडल 2.0-लीटर, डीजल इंजन (167hp/350Nm) और 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं। टाटा हैरियर डीजल की कीमत 14-25.25 लाख रुपये और सफारी डीजल की 14.66-25.96 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है। आगामी पेट्रोल मॉडल्स की कीमतें इनके मुकाबले कम रहने की उम्मीद है।