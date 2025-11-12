टाटा सफारी और हैरियर का पेट्रोल वर्जन 9 दिसंबर को लॉन्च होंगे (तस्वीर: एक्स/@naukrisarkari1)

टाटा सफारी और हैरियर के पेट्रोल वर्जन 9 दिसंबर को होंगे लॉन्च, जानिए कैसा होगा इंजन

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स की हैरियर और सफारी के पेट्रोल वर्जन का इंतजार कर रहे ग्राहकों का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। कार निर्माता इन गाड़ियों के पेट्रोल मॉडल 9 दिसंबर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अब तक दोनों मॉडल डीजल इंजन के साथ बिक्री पर हैं। हाल ही में हैरियर का इलेक्ट्रिक वर्जन भी उतारा गया। आगामी हैरियर का मुकाबला जीप कम्पास और MG हेक्टर से और सफारी का हुंडई अल्काजार और जीप मेरिडियन से होगा।