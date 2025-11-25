टाटा ने 2 दशक बाद सिएरा को फिर से किया लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत 

टाटा मोटर्स ने 2 दशक से भी ज्यादा समय के बाद सिएरा SUV को फिर से लॉन्च कर दिया है। इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से और डिलीवरी 15 जनवरी से शुरू होगी। टाटा सिएरा को 7 वेरिएंट- स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड प्लस में उपलब्ध होगी। 1991 में पहली बार लॉन्च हुई यह गाड़ी भारत में निर्मित पहली ऑफ-रोड SUV थी। इसे कंपनी के लाइनअप में कर्व से ऊपर रखा गया है।

लुक नए जमाने के हिसाब से है लुक टाटा सिएरा को बॉक्सी लुक में आगे कंट्रास्टिंग ग्लॉस-ब्लैक पैनल, कनेक्टेड LED DRL, प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स और पीछे पूरी चौड़ाई वाली LED टेललाइट बार है। लेटेस्ट कार में बंपर ग्लॉस-ब्लैक एक्सेंट और फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक मजबूत स्पर्श जोड़ता है, जबकि दोनों तरफ 2 पिक्सेल-आकार के LED फॉग लैंप और फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स खूबसूरत बनाते हैं। इसमें 19-इंच के अलॉय व्हील, व्हील आर्च और दरवाजों पर काली बॉडी क्लैडिंग, काले ORVMs और काली रूफ रेल्स शामिल हैं।

इंटीरियर ऐसा है गाड़ी का इंटीरियर इंटीरियर की बात करें तो अंदर डैशबोर्ड पर 3 स्क्रीन हैं, जिनमें एक ड्राइवर डिस्प्ले के लिए और 2 इंफोटेनमेंट के लिए हैं, जो दोनों के बीच कंटेंट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसमें 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एक चमकदार टाटा लोगो, टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स, हेड-अप डिस्प्ले, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, डैशबोर्ड-माउंटेड साउंड बार, डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड मिलता है। इसके अलावा एम्बिएंट लाइट्स, ड्यूल-जोन AC, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और ड्राइवर की सीट के लिए पावर्ड एडजस्टमेंट दिया है।