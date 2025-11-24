हुंडई वेन्यू से लेकर टाटा कर्व तक ये हैं 5 किफायती पावर्ड ड्राइवर सीट वाली गाड़ियां 

किसी भी कार में ड्राइविंग शुरू करने से पहले सबसे पहला काम ड्राइवर की सीट काे आरामदायक स्थिति में लाने के लिए उसे एडजस्ट करना जरूरी होता है। पुरानी कारों में ड्राइवर सीट की ऊंचाई, झुकाव और स्टीयरिंग व्हील से दूरी को मैनुअल रूप से एडजस्ट करने के लिए लीवर मिलते हैं, लेकिन अब पावर्ड (इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल) सीट मिलती हैं, जो ज्यादा सुविधाजनक हैं। अगर, आप भी ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यहां 5 सबसे किफायती मॉडल मौजूद हैं।

#1 हुंडई वेन्यू की कीमत: 11.81 लाख रुपये हुंडई मोटर कंपनी की हाल ही में लॉन्च हुई नई जनरेशन की वेन्यू भारत में सबसे किफायती कार है, जिसमें पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई है। इस कॉम्पैक्ट SUV के HX8 ट्रिम से ही 4-वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। हुंडई वेन्यू में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स की सुविधा है। इस गाड़ी की कीमत 11.81 लाख रुपये से शुरू होती है।

#2 स्कोडा काइलाक की कीमत: 11.84 लाख रुपये इस सूची में स्कोडा की काइलाक दूसरे स्थान पर है। इसमें 6-तरफा एडजेस्टेबल पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई है। साथ ही यह को-ड्राइवर सीट के लिए 6-तरफा इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है। एक ऐसा फीचर है, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है। पावर्ड फ्रंट सीटें टॉप-स्पेक काइलैक प्रेस्टीज ट्रिम में दी गई हैं। इस SUV में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसकी कीमत 11.84 लाख रुपये है।

#3 MG एस्टर की कीमत: 13.23 लाख रुपये MG एस्टर पावर्ड ड्राइवर सीट देने वाली सबसे सस्ती मिडसाइज SUV है, जिसमें यह फीचर शार्प प्रो ट्रिम से मिलता है। इसमें ड्राइवर सीट के लिए 6-वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट जोड़ा गया है। एस्टर 110hp की पावर देने वाले 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या 8-स्टेप CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इस फीचर के साथ आने वाली एस्टर की कीमत 13.23 लाख से शुरू होकर 15.16 लाख रुपये तक जाती है।

#4 किआ सोनेट की कीमत: 13.51 लाख रुपये किआ मोटर्स की कॉम्पैक्ट SUV सोनेट में GTX प्लस ट्रिम से 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई हैं। साथ ही दूसरी पंक्ति के यात्रियों के लिए सेंटर आर्मरेस्ट दिया है। इसके उच्च वेरिएंट में 1.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर, डीजल इंजन का विकल्प मिलता है। ट्रांसमिशन के लिए 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक या 6-स्पीड ऑटोमैटिक का विकल्प दिया है। इसका पेट्रोल इंजन 18.83 किमी/लीटर और डीजल इंजन 22.3 किमी/लीटर का माइलेज देता है। इसकी कीमत 13.51-14.01 लाख रुपये के बीच है।