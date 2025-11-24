हुंडई वेन्यू से लेकर टाटा कर्व तक ये हैं 5 किफायती पावर्ड ड्राइवर सीट वाली गाड़ियां 

हुंडई वेन्यू से लेकर टाटा कर्व तक ये हैं 5 किफायती पावर्ड ड्राइवर सीट वाली गाड़ियां
क्या है खबर?
किसी भी कार में ड्राइविंग शुरू करने से पहले सबसे पहला काम ड्राइवर की सीट काे आरामदायक स्थिति में लाने के लिए उसे एडजस्ट करना जरूरी होता है। पुरानी कारों में ड्राइवर सीट की ऊंचाई, झुकाव और स्टीयरिंग व्हील से दूरी को मैनुअल रूप से एडजस्ट करने के लिए लीवर मिलते हैं, लेकिन अब पावर्ड (इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल) सीट मिलती हैं, जो ज्यादा सुविधाजनक हैं। अगर, आप भी ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यहां 5 सबसे किफायती मॉडल मौजूद हैं।
#1
हुंडई वेन्यू की कीमत: 11.81 लाख रुपये
हुंडई मोटर कंपनी की हाल ही में लॉन्च हुई नई जनरेशन की वेन्यू भारत में सबसे किफायती कार है, जिसमें पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई है। इस कॉम्पैक्ट SUV के HX8 ट्रिम से ही 4-वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। हुंडई वेन्यू में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स की सुविधा है। इस गाड़ी की कीमत 11.81 लाख रुपये से शुरू होती है।
#2
स्कोडा काइलाक की कीमत: 11.84 लाख रुपये
इस सूची में स्कोडा की काइलाक दूसरे स्थान पर है। इसमें 6-तरफा एडजेस्टेबल पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई है। साथ ही यह को-ड्राइवर सीट के लिए 6-तरफा इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है। एक ऐसा फीचर है, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है। पावर्ड फ्रंट सीटें टॉप-स्पेक काइलैक प्रेस्टीज ट्रिम में दी गई हैं। इस SUV में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसकी कीमत 11.84 लाख रुपये है।
#3
MG एस्टर की कीमत: 13.23 लाख रुपये
MG एस्टर पावर्ड ड्राइवर सीट देने वाली सबसे सस्ती मिडसाइज SUV है, जिसमें यह फीचर शार्प प्रो ट्रिम से मिलता है। इसमें ड्राइवर सीट के लिए 6-वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट जोड़ा गया है। एस्टर 110hp की पावर देने वाले 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या 8-स्टेप CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इस फीचर के साथ आने वाली एस्टर की कीमत 13.23 लाख से शुरू होकर 15.16 लाख रुपये तक जाती है।
#4
किआ सोनेट की कीमत: 13.51 लाख रुपये
किआ मोटर्स की कॉम्पैक्ट SUV सोनेट में GTX प्लस ट्रिम से 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई हैं। साथ ही दूसरी पंक्ति के यात्रियों के लिए सेंटर आर्मरेस्ट दिया है। इसके उच्च वेरिएंट में 1.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर, डीजल इंजन का विकल्प मिलता है। ट्रांसमिशन के लिए 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक या 6-स्पीड ऑटोमैटिक का विकल्प दिया है। इसका पेट्रोल इंजन 18.83 किमी/लीटर और डीजल इंजन 22.3 किमी/लीटर का माइलेज देता है। इसकी कीमत 13.51-14.01 लाख रुपये के बीच है।
#5
टाटा कर्व की कीमत: 14.55 लाख रुपये
टाटा कर्व कूपे-SUV के अकम्प्लिश्ड S ट्रिम से अपने उपकरण सूची में 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट जोड़ी गई है। इसमें हवादार फ्रंट सीट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और एयर प्यूरीफायर की सुविधाएं भी मिलती हैं। गाड़ी में 120hp पावर वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 125hp पावर वाला 1.2-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन और 118hp वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया है। ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड DCT का विकल्प है। इसकी कीमत 14.55-17.16 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है।