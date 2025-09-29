टाटा पावर देगी आयशर इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों को चार्जिंग सुविधा, VECV से हुई साझेदारी
क्या है खबर?
टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा पावर EV चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड (TPEVCSL) अब आयशर मोटर्स के कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग सुविधा प्रदान करेगी। इसके लिए उसने VE कमर्शियल व्हीकल्स (VECV) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी नए लॉन्च किए गए छोटे इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स की आयशर प्रो एक्स रेंज के लिए चार्जिंग सपोर्ट के साथ शुरू होगी। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
फायदा
कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल संचालकों को क्या होगा फायदा?
इस समझौते के तहत, टाटा पावर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमाइज्ड चार्जिंग समाधान प्रदान करेगी। VECV इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा दक्षता में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करेगी। दोनों कंपनियां EVs की ओर रुख करने वाले बेड़े संचालकों का सपोर्ट करने के लिए आयशर ट्रक्स एंड बसेज के ग्राहकों के साथ जुड़ेंगी। यह साझेदारी रेंज की चिंता, चार्जिंग पॉइंट की उपलब्धता और परिचालन लागत जैसी चुनौतियों का भी समाधान करेगी।
खासियत
क्या है दोनों कंपनियों की खासियत?
टाटा पावर के ईजी चार्ज ब्रांड के तहत एक राष्ट्रव्यापी EV चार्जिंग नेटवर्क है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा होम चार्जर, 5,500 सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक और बेड़े के चार्जिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1,200 चार्जिंग पॉइंट शामिल हैं। दूसरी तरफ VECV वोल्वो समूह और आयशर मोटर्स का एक संयुक्त उद्यम है, जो 2008 से कार्यरत है। यह 40 देशों में आयशर ब्रांड के ट्रकों और बसों का निर्माण और बिक्री करता है, वोल्वो बसेज इंडिया का प्रबंधन करता है।