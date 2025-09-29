टाटा पावर देगी आयशर इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों को चार्जिंग सुविधा, VECV से हुई साझेदारी 

फायदा

कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल संचालकों को क्या होगा फायदा?

इस समझौते के तहत, टाटा पावर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमाइज्ड चार्जिंग समाधान प्रदान करेगी। VECV इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा दक्षता में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करेगी। दोनों कंपनियां EVs की ओर रुख करने वाले बेड़े संचालकों का सपोर्ट करने के लिए आयशर ट्रक्स एंड बसेज के ग्राहकों के साथ जुड़ेंगी। यह साझेदारी रेंज की चिंता, चार्जिंग पॉइंट की उपलब्धता और परिचालन लागत जैसी चुनौतियों का भी समाधान करेगी।