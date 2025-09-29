महिंद्रा 6 अक्टूबर को बोलेरो और बोलेरो नियो को लॉन्च करेगी (तस्वीर: एक्स/@volklub)

महिंद्रा अक्टूबर में लॉन्च करेगी 3 फेसलिफ्ट मॉडल, जानिए क्या होगा बदलाव

क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा त्योहारी सीजन में हलचल मचाने के लिए 3 नई SUVs लाने की तैयारी कर रही है। शुरुआत 6 अक्टूबर को अपडेटेड बोलेरो नियो और स्टैंडर्ड बोलेरो के साथ होगी। इसके बाद फेसलिफ्टेड थार 3-डोर लॉन्च होगी। इन गाड़ियों के अपडेट मॉडल्स में न केवल बाहर बदलाव मिलेंगे, बल्कि केबन में भी कुछ सुधारों के साथ-साथ नए फीचर्स भी दिए जाएंगे। कार निर्माता को इन मॉडल्स से त्योहारों के दौरान बिक्री में इजाफा होने की उम्मीद है।