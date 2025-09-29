महिंद्रा अक्टूबर में लॉन्च करेगी 3 फेसलिफ्ट मॉडल, जानिए क्या होगा बदलाव
क्या है खबर?
महिंद्रा एंड महिंद्रा त्योहारी सीजन में हलचल मचाने के लिए 3 नई SUVs लाने की तैयारी कर रही है। शुरुआत 6 अक्टूबर को अपडेटेड बोलेरो नियो और स्टैंडर्ड बोलेरो के साथ होगी। इसके बाद फेसलिफ्टेड थार 3-डोर लॉन्च होगी। इन गाड़ियों के अपडेट मॉडल्स में न केवल बाहर बदलाव मिलेंगे, बल्कि केबन में भी कुछ सुधारों के साथ-साथ नए फीचर्स भी दिए जाएंगे। कार निर्माता को इन मॉडल्स से त्योहारों के दौरान बिक्री में इजाफा होने की उम्मीद है।
बोलेराे
बोलेरो और बोलेरो नियो फेसलिफ्ट की संभावित कीमत: 10 लाख रुपये
यह बोलेरो नियो का 2021 में लॉन्च के बाद से दूसरा फेसलिफ्ट मॉडल होगा, जिसे हॉरिजॉन्टल स्लैट्स वाली नई ग्रिल, नए डिजाइन वाले बंपर और केबिन में बदलावों के साथ एक नया रूप दिया है। टॉप वेरिएंट्स में नई अपहोल्स्ट्री और अतिरिक्त सुविधाएं मिलने की उम्मीद है और सस्पेंशन को बेहतर बनाया है। साथ ही स्टैंडर्ड महिंद्रा बोलेरो भी आएगी, जिसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कुछ काॅस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन दोनों मॉडल्स में इंजन पुराना होगा।
थार फेसलिफ्ट
महिंद्रा थार फेसलिफ्ट की संभावित कीमत: 12 लाख रुपये
बोलेरो के लॉन्च के तुरंत बाद कंपनी अपनी महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट को उतारेगी। फेसलिफ्टेड मॉडल में थार रॉक्स से कई अपडेट मिलने की उम्मीद है। इनमें सॉफ्ट-टच मटीरियल के साथ ज्यादा प्रीमियम केबिन और उच्च वेरिएंट में बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन शामिल हो सकती है। आगामी महिंद्रा थार के एक्सटीरियर अपडेट को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। महिंद्रा मौजूदा इंजन लाइनअप- 1.5-लीटर डीजल, 2.2-लीटर डीजल और 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को जारी रखेगी।