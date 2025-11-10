टाटा नेक्सन ने बिक्री में सभी गाड़ियों को पछाड़ा, जानिए शीर्ष-10 मॉडल 

टाटा नेक्सन ने बिक्री में सभी गाड़ियों को पछाड़ा, जानिए शीर्ष-10 मॉडल
क्या है खबर?
ऑटोमोबाइल बाजार के लिए पिछला महीना किसी वरदान से कम नहीं रहा है। इस दौरान अधिकांश कार निर्माताओं ने अपनी सर्वाधिक मासिक बिक्री दर्ज की है। इसी के साथ शीर्ष-10 कारों की कुल बिक्री 15.9 फीसदी की वृद्धि के साथ 1.84 लाख हो गई। अक्टूबर में टाटा मोटर्स की कॉम्पैक्ट SUV नेक्सन बिक्री में सबसे आगे रही है, वहीं सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों की सूची में मारुति सुजुकी ने 6 मॉडल्स के साथ अपना दबदबा बनाया है।
नेक्सन
टाटा नेक्सन का कैसा रहा प्रदर्शन?
शीर्ष स्थान पर रही टाटा नेक्सन ने 22,083 की बिक्री के साथ शानदार प्रदर्शन किया, जो अक्टूबर, 2024 में बेची गई 14,759 की तुलना में 49.6 फीसदी अधिक है। दूसरे स्थान पर मारुति सुजुकी डिजायर ने कब्जा जमाया है, जिसने 63.7 फीसदी की दर्ज की है, जो एक साल पहले की 12,698 की तुलना में 20,791 पर पहुंच गई। साथ ही मारुति सुजुकी अर्टिगा ने 20,087 बिक्री साथ अच्छा प्रदर्शन जारी रखा, जो सालाना आधार पर 6.9 फीसदी अधिक है।
वैगनआर
वैगनआर का जलवा बरकरार
सदाबहार मारुति वैगनआर 18,970 बिक्री दर्ज करने में सफल रही और चौथे स्थान पर कब्जा जमाया। यह पिछले साल के 13,922 से 36.3 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। 5वें स्थान पर रही हुंडई क्रेटा ने 18,381 बिक्री के साथ अपना दबदबा बनाए रखा, जो पिछले साल की तुलना में 5.05 फीसदी अधिक है। इसी प्रकार महिंद्रा स्कॉर्पियो (17,880), मारुति फ्रोंक्स (17,003), बलेनो (16,873), टाटा पंच (16,810) और स्विफ्ट (15,542) क्रमश: छठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर रहीं।