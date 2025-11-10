टाटा नेक्सन पिछले महीने भारत में सबसे ज्यादा बिकी है (तस्वीर: टाटा मोटर्स)

टाटा नेक्सन ने बिक्री में सभी गाड़ियों को पछाड़ा, जानिए शीर्ष-10 मॉडल

क्या है खबर?

ऑटोमोबाइल बाजार के लिए पिछला महीना किसी वरदान से कम नहीं रहा है। इस दौरान अधिकांश कार निर्माताओं ने अपनी सर्वाधिक मासिक बिक्री दर्ज की है। इसी के साथ शीर्ष-10 कारों की कुल बिक्री 15.9 फीसदी की वृद्धि के साथ 1.84 लाख हो गई। अक्टूबर में टाटा मोटर्स की कॉम्पैक्ट SUV नेक्सन बिक्री में सबसे आगे रही है, वहीं सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों की सूची में मारुति सुजुकी ने 6 मॉडल्स के साथ अपना दबदबा बनाया है।