अक्टूबर में हुई इलेक्ट्रिक कारों की सर्वाधिक मासिक बिक्री, जानिए कौनसी कंपनी सबसे आगे 

इलेक्ट्रिक कार

इलेक्ट्रिक कार बिक्री में शीर्ष पर यह कंपनी

इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में सबसे बड़ा योगदान टाटा मोटर्स का रहा है। अपने मजबूत EV पोर्टफोलियो और बड़े चार्जिंग नेटवर्क के बल पर 7,239 गाड़ियां बचने में सफल रही। JSW MG मोटर्स 4,549 EV बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही, जिसने बिक्री में बढ़त को इस महीने में भी जारी रखा है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा 3,911 बिक्री के साथ तीसरे पायदान पर रही है। साथ ही हुंडई, किआ, BYD और BMW ने बढ़त हासिल की है।