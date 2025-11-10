अक्टूबर में हुई इलेक्ट्रिक कारों की सर्वाधिक मासिक बिक्री, जानिए कौनसी कंपनी सबसे आगे
क्या है खबर?
भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार ने अक्टूबर में बढ़त को जारी रखा है। सभी सेगमेंट में खुदरा बिक्री में वृद्धि हुई, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इलेक्ट्रिक कारों और कमर्शियल वाहनों में हुआ है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के अनुसार, इलेक्ट्रिक यात्री वाहन सेगमेंट ने अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की है, जो सालाना 57.5 प्रतिशत बढ़ी है। यह बिक्री आंकड़ा अक्टूबर, 2024 की 11,464 से बढ़कर 18,055 तक पहुंच गया।
इलेक्ट्रिक कार
इलेक्ट्रिक कार बिक्री में शीर्ष पर यह कंपनी
इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में सबसे बड़ा योगदान टाटा मोटर्स का रहा है। अपने मजबूत EV पोर्टफोलियो और बड़े चार्जिंग नेटवर्क के बल पर 7,239 गाड़ियां बचने में सफल रही। JSW MG मोटर्स 4,549 EV बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही, जिसने बिक्री में बढ़त को इस महीने में भी जारी रखा है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा 3,911 बिक्री के साथ तीसरे पायदान पर रही है। साथ ही हुंडई, किआ, BYD और BMW ने बढ़त हासिल की है।
अन्य सेगमेंट
अन्य सेगमेंट का ऐसा रहा है प्रदर्शन
इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने भी पिछले वर्ष की तुलना में 105.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिसमें 1,767 की बिक्री दर्ज हुई है। टाटा मोटर्स 603 बिक्री के साथ इस सेगमेंट में शीर्ष स्थान पर है। इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री 5 फीसदी वृद्धि के साथ 70,604 पर पहुंच गई। इसमें महिंद्रा ग्रुप 11,860 बिक्री के साथ पहले पायदान पर है। दोपहिया EVs की बिक्री 1.43 लाख हो गई और बजाज 31,246 बिक्री के साथ शीर्ष पर है।