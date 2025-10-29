टाटा मोटर्स ने सुरक्षा खामियों को किया दूर, डाटा लीक के बाद उठाया कदम
क्या है खबर?
दिग्गज वाहन निर्माता टाटा मोटर्स ने कई सुरक्षा खामियों को दूर करने का दावा किया है, जिनसे 70 टेराबाइट से ज्यादा संवेदनशील आंतरिक डाटा लीक हो गया था। इसमें लाखों ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी, कंपनी की आंतरिक वित्तीय रिपोर्ट रिपोर्ट और डीलर्स से संबंधित डाटा शामिल है। सुरक्षा शोधकर्ता ईटन ज्वेरे की ओर से 2023 में खोजी गई ये कमजोरियां कंपनी के वाणिज्यिक वाहनों के स्पेयर पार्ट्स बिक्री प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स पोर्टल के सोर्स कोड में पाई गई हैं।
कारण
इस कारण हुई सुरक्षा में खामी
125 देशों में परिचालन करने वाली भारत की ऑटोमोटिव दिग्गज ने पुष्टि की है कि उसने महत्वपूर्ण सुरक्षा खामियों को दूर कर लिया है। इसकी वजह से संवेदनशील डाटा साइबर हमलावरों के लिए खुला रह गया था। शोधकर्ता ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि यह खामी पोर्टल के वेब सोर्स कोड में अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) पर टाटा मोटर्स के अकाउंट के भीतर डाटा तक पहुंचने और संशोधित करने के लिए प्राइवेट की शामिल होने के कारण थी।
लीक जानकारी
कौन-कौनसी जानकारी हुई लीक?
ज्वेरे ने टेकक्रंच को बताया कि उजागर डाटा में हजारों चालान शामिल थे, जिनमें ग्राहकों के नाम, पते, आधार नंबर और पैन नंबर जैसी जानकारी शामिल हैं। शोधकर्ता के अनुसार, इसके बारे में पता नहीं चले इसके लिए बड़ी मात्रा में डाटा निकालने या अत्यधिक बड़ी फाइलें डाउनलोड करने का कोई प्रयास नहीं किया। समस्या का पता चलने के बाद ज्वेरे ने अगस्त, 2023 में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) के माध्यम से टाटा मोटर्स को इसकी सूचना दी।