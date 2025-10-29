टाटा मोटर्स के ई-कॉमर्स पोर्टल में सुरक्षा खामियों के कारण डाटा लीक हुआ था (तस्वीर: एक्स/@satyug20201)

टाटा मोटर्स ने सुरक्षा खामियों को किया दूर, डाटा लीक के बाद उठाया कदम

क्या है खबर?

दिग्गज वाहन निर्माता टाटा मोटर्स ने कई सुरक्षा खामियों को दूर करने का दावा किया है, जिनसे 70 टेराबाइट से ज्यादा संवेदनशील आंतरिक डाटा लीक हो गया था। इसमें लाखों ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी, कंपनी की आंतरिक वित्तीय रिपोर्ट रिपोर्ट और डीलर्स से संबंधित डाटा शामिल है। सुरक्षा शोधकर्ता ईटन ज्वेरे की ओर से 2023 में खोजी गई ये कमजोरियां कंपनी के वाणिज्यिक वाहनों के स्पेयर पार्ट्स बिक्री प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स पोर्टल के सोर्स कोड में पाई गई हैं।