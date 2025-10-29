LOADING...
होम / खबरें / ऑटो की खबरें / एनवीडिया ने उबर के साथ की साझेदारी, 2027 तक तैयार होंगी 1 लाख ऑटोमैटिक गाड़ियां
एनवीडिया ने उबर के साथ की साझेदारी, 2027 तक तैयार होंगी 1 लाख ऑटोमैटिक गाड़ियां
एनवीडिया ने उबर के साथ की साझेदारी

एनवीडिया ने उबर के साथ की साझेदारी, 2027 तक तैयार होंगी 1 लाख ऑटोमैटिक गाड़ियां

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 29, 2025
09:14 am
क्या है खबर?

चिप निर्माता दिग्गज एनवीडिया ने राइडशेयर कंपनी उबर के साथ साझेदारी की है। इस समझौते का मकसद उबर के ज्यादा से ज्यादा वाहनों को AI ऑटोमैटिक ड्राइविंग तकनीक से लैस करना है। यह साझेदारी एनवीडिया के ड्राइव AGX हाइपीरियन 10 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसमें कंप्यूटर और सेंसर सिस्टम शामिल हैं। यह सिस्टम किसी भी गाड़ी को लेवल 4 सेल्फ-ड्राइविंग में सक्षम बनाता है और पूरी तरह ड्राइव सॉफ्टवेयर पर काम करता है।

गाड़ियां

2027 तक 1 लाख ऑटोमैटिक गाड़ियां

एनवीडिया और उबर की यह साझेदारी 2027 से शुरू होगी। कंपनी का कहना है कि आने वाले वर्षों में उबर के ऑटोमैटिक वाहनों की संख्या धीरे-धीरे बढ़कर 1 लाख तक पहुंच जाएगी। इन गाड़ियों में एनवीडिया का ड्राइव सिस्टम और आधुनिक सेंसर तकनीक लगाई जाएगी, जिससे वे खुद चलने में सक्षम होंगी। यह योजना उबर के लिए तकनीक, सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है।

अन्य कंपनियां

अन्य ऑटो कंपनियां भी शामिल

उबर के अलावा कई बड़ी ऑटो कंपनियां भी एनवीडिया के साथ मिलकर काम कर रही हैं। स्टेलंटिस, ल्यूसिड और मर्सिडीज-बेंज जैसी कंपनियां एनवीडिया की उन्नत L4 तकनीक से गाड़ियां विकसित कर रही हैं। यह तकनीक वाहनों को बिना ड्राइवर के सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से चलाने में मदद करती है। इन कंपनियों का लक्ष्य आने वाले कुछ वर्षों में पूरी तरह ऑटोमैटिक, भरोसेमंद और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बाजार में उतारना है।

 इस्तेमाल 

मालवाहक ट्रकों में भी इस्तेमाल होगा  

एनवीडिया अपनी तकनीक को लंबी दूरी के मालवाहक ट्रकों में भी लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए वह ऑरोरा, वोल्वो ऑटोनॉमस सॉल्यूशंस और वाबी जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन ट्रकों में ड्राइव AGX हाइपीरियन 10 सिस्टम लगाया जाएगा। इससे माल ढुलाई की प्रक्रिया और सुरक्षित, तेज तथा भरोसेमंद हो जाएगी, जिससे आने वाले वर्षों में परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।