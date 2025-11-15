टाटा का 4-मीटर से लंबी कारों में CNG और हाइब्रिड पावरट्रेन पर विचार, जानिए कारण
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स अपने 4-मीटर से ज्यादा लंबाई वाले मॉडल्स के लिए CNG और स्ट्रांग हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है। कार निर्माता की टियागो हैचबैक, टिगोर सेडान, पंच और नेक्सन SUVs जैसी 4-मीटर से कम लंबाई वाली कारों में CNG पावरट्रेन उपलब्ध है, जबकि पूरे पोर्टफोलियो में हाइब्रिड विकल्प फिलहाल मौजूद नहीं है। उसकी पावरट्रेन विविधीकरण रणनीति 2027 तक लागू होने वाले सख्त CAFE 3 उत्सर्जन मानदंडों और बढ़ती मांग से पहले आई है।
कारण
विविधता लाने के पीछे यह भी है वजह
ऑक्टोकार प्रोफेशनल के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में CNG ने पावरट्रेन के लिहाज से सबसे मजबूत 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और उसके बाद हाइब्रिड ने 15.40 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक ने 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। पेट्रोल की ऊंची कीमतों और सरकार की ओर से डीजल वाहनों को हतोत्साहित करने के कारण भी खरीदार वैकल्पिक ईंधन पर विचार कर रहे हैं। ग्राहकों की यही सोच टाटा को पावरट्रेन विकल्पों में विविधता लाने को मजबूर कर रही है।
योजना
क्या है कंपनी की योजना?
टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, "हम 4.3-मीटर सेगमेंट पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। अगर, हमें वहां मांग दिखती है तो उस सेगमेंट में भी CNG पेशकशों के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर सकते हैं।" हाइब्रिड पावरट्रेन को लेकर कंपनी फिलहाल बाजार का अध्ययन कर रही है। वर्तमान में 4-मीटर से अधिक लंबे सभी टाटा मॉडल में कर्व और आगामी टाटा सिएरा 4.3-मीटर से अधिक, हैरियर और सफारी 4.6-मीटर से लंबी SUV हैं।