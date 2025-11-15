टाटा का 4-मीटर से लंबी कारों में CNG और हाइब्रिड पावरट्रेन पर विचार, जानिए कारण 

कारण

विविधता लाने के पीछे यह भी है वजह

ऑक्टोकार प्रोफेशनल के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में CNG ने पावरट्रेन के लिहाज से सबसे मजबूत 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और उसके बाद हाइब्रिड ने 15.40 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक ने 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। पेट्रोल की ऊंची कीमतों और सरकार की ओर से डीजल वाहनों को हतोत्साहित करने के कारण भी खरीदार वैकल्पिक ईंधन पर विचार कर रहे हैं। ग्राहकों की यही सोच टाटा को पावरट्रेन विकल्पों में विविधता लाने को मजबूर कर रही है।