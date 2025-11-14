होंडा ने CB1000 हॉर्नेट SP को बुलाया वापस, ये आ गई समस्या 

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी प्रीमियम CB1000 हॉर्नेट SP बाइक को भारतीय बाजार से वापस बुलाने की घोषणा की है। यह रिकॉल होंडा की वैश्विक सेवा कार्रवाई का हिस्सा है, जो 2025 में बनी मोटरसाइकिलों को प्रभावित करती है। कंपनी का कहना है कि यह कदम ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने और बाइक से जुड़ी संभावित समस्याओं को समय रहते ठीक करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिगविंग आउटलेट्स से बेची गई सभी इकाइयां इसकी दायरे में आएंगी।

समस्या एग्जॉस्ट की गर्मी से तकनीकी समस्या का जोखिम होंडा के अनुसार, बाइक के एग्जॉस्ट सिस्टम से निकलने वाली अधिक गर्मी सीट की सतह पर लगे पेंट को नरम कर सकती है। इससे गियर बदलने वाले पैडल का पिवट बोल्ट ढीला पड़ सकता है या गिर भी सकता है, जिससे गियर बदलने में परेशानी हो सकती है। यह समस्या खासकर तेज गति या शहर की सवारी के दौरान सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती है। कंपनी ने इसे गंभीर मानते हुए तुरंत निरीक्षण और सुधार का निर्णय लिया है।

सुविधा प्रभावित पार्ट्स की जांच और बदलने की सुविधा होंडा प्रभावित ग्राहकों को उनकी वारंटी स्थिति की परवाह किए बिना निःशुल्क निरीक्षण और पार्ट्स बदलने की सुविधा देगी। यह रिकॉल सेवा जनवरी, 2026 से पूरे भारत में केवल होंडा बिगविंग टॉपलाइन डीलरशिप पर उपलब्ध होगी। कंपनी का कहना है कि यह पहल ग्राहकों के भरोसे को मजबूत करने और सुरक्षित राइडिंग अनुभव देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्राहक अपना VIN नंबर वेबसाइट पर डालकर खुद भी रिकॉल स्टेटस देख सकते हैं।