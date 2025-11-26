टाटा ने की सिएरा में AWD वर्जन मिलने की पुष्टि, जानिए कब आएगा
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स की ओर से हाल ही में लॉन्च हुई नई सिएरा ने 2 दशक बाद वापसी कर हलचल मचा दी है। इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी और इसी दौरान इसके सभी वेरिएंट की कीमत घोषित की जा सकती है। अब जानकारी मिली है कि टाटा सिएरा के ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) वर्जन पर काम चल रहा है। कार निर्माता ने इसके 2027 में आने की पुष्टि की है। यह ड्राइवट्रेन सेटअप ICE और इलेक्ट्रिक दोनों मॉडल में होगा।
प्लेटफॉर्म
नए प्लेटफॉर्म से संभव होगा AWD वर्जन
ऑटोकार इंडिया से बात करते हुए टाटा मोटर्स के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी विवेक श्रीवत्स ने 2027 की शुरुआत में ICE AWD वर्जन के लॉन्च की पुष्टि की। ऑल-व्हील ड्राइव को संभव बनाने वाला टाटा का नया मोनोकॉक प्लेटफॉर्म ऑल-टेरेन रेडी, ओमनी-एनर्जी और जियोमेट्री स्केलेबल आर्किटेक्चर (ARGOS) है, जो विभिन्न बॉडी स्टाइल और वाहन की लंबाई के साथ-साथ कई पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से फ्रंट-व्हील ड्राइव है, लेकिन ICE ऑल-व्हील ड्राइव को भी संभाल सकता है।
इलेक्ट्रिक वर्जन
AWD के साथ मिलेगा ड्यूल-मोटर सेटअप
सिएरा EV अगले साल लॉन्च के साथ ही रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और AWD दोनों ही विकल्पों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।इसमें ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप होगा। यह हैरियर EV के साथ बैटरी पैक साझा कर सकती है और 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज दे सकती है और यह दो-तरफा चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। टाटा सिएरा का CNG वर्जन पेश करने के लिए भी तैयार है, लेकिन इसकी लॉन्चिंग पूरी तरह से बाजार की धारणा पर निर्भर करेगी।