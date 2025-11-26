टाटा सिएरा में AWD वर्जन 2027 में आएगा (तस्वीर: टाटा मोटर्स)

टाटा ने की सिएरा में AWD वर्जन मिलने की पुष्टि, जानिए कब आएगा

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स की ओर से हाल ही में लॉन्च हुई नई सिएरा ने 2 दशक बाद वापसी कर हलचल मचा दी है। इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी और इसी दौरान इसके सभी वेरिएंट की कीमत घोषित की जा सकती है। अब जानकारी मिली है कि टाटा सिएरा के ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) वर्जन पर काम चल रहा है। कार निर्माता ने इसके 2027 में आने की पुष्टि की है। यह ड्राइवट्रेन सेटअप ICE और इलेक्ट्रिक दोनों मॉडल में होगा।