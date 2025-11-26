हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन भारत में लॉन्च, क्रूज कंट्रोल की मिली सुविधा
क्या है खबर?
हीरो मोटोकॉर्प ने एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है। नया टॉप वेरिएंट को क्रूज कंट्रोल के साथ उतारा गया है। यह सुविधा बाइक को हाईवे पर एक एक्सेलरेटर के बिना एक निर्धारित गति में चलने की सुविधा देता है। नए मॉडल में हल्के ग्रे और नियॉन एक्सेंट पेंट स्कीम के साथ स्पोर्टी लुक मिलता है। इसके अलावा यह 3 अन्य रंगों- केवलर ब्राउन, मैट स्लेट ब्लैक और नियो शूटिंग स्टार में भी उपलब्ध है।
फीचर
बाइक में दिए गए हैं ये नए फीचर
हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन का अपडेटेड LED हेडलाइट डिजाइन इसे एक्सट्रीम 250R जैसा ही आक्रामक रूप देता है। लेटेस्ट बाइक में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टम शामिल है, जो क्रूज कंट्रोल को सक्षम बनाता है। यह सिस्टम 3 राइडिंग मोड्स- रेन, रोड और स्पोर्ट को भी सक्षम बनाता है, जिन्हें अपडेटेड स्विचगियर और नए कलर LCD डैशबोर्ड के जरिए बदला जा सकता है। सस्पेंशन के लिए KYB USD फोर्क और मोनोशॉक यूनिट और ब्रेकिंग के लिए डिस्क ब्रेक दिए हैं।
कीमत
कितनी है इस मोटरसाइकिल की कीमत?
क्रूज कंट्रोल वाली हीरो एक्सट्रीम 160R 4V में 163.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है, जो 8,500rpm पर 16.9hp का पावर और 6,500rpm पर 14.6Nm का टॉर्क देता है। इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। यह महज 4.5 सेकेंड में 0-60 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें सुरक्षित ब्रेकिंग के लिए ड्यूल-चैनल ABS की सुविधा दी गई है। इस मोटरसाइकिल के टॉप वेरिएंट की कीमत 1.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।