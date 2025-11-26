हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन को क्रूज कंट्रोल के साथ पेश किया है (तस्वीर: हीरो मोटोकॉर्प)

हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन भारत में लॉन्च, क्रूज कंट्रोल की मिली सुविधा

क्या है खबर?

हीरो मोटोकॉर्प ने एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है। नया टॉप वेरिएंट को क्रूज कंट्रोल के साथ उतारा गया है। यह सुविधा बाइक को हाईवे पर एक एक्सेलरेटर के बिना एक निर्धारित गति में चलने की सुविधा देता है। नए मॉडल में हल्के ग्रे और नियॉन एक्सेंट पेंट स्कीम के साथ स्पोर्टी लुक मिलता है। इसके अलावा यह 3 अन्य रंगों- केवलर ब्राउन, मैट स्लेट ब्लैक और नियो शूटिंग स्टार में भी उपलब्ध है।