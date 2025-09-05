टेस्ला मॉडल Y की डिलीवरी भारत में शुरू, जानिए कितनी है कीमत

अरबपति एलन मस्क की कार कंपनी टेस्ला ने भारत में मॉडल Y इलेक्ट्रिक SUV की डिलीवरी शुरू कर दी है। पहली यूनिट मुंबई में शोरूम से महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को सौंपी गई। कंपनी के भारत में फिलहाल 2 शोरूम हैं, जिसमें एक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में और दूसरा दिल्ली के एरोसिटी में है। वर्तमान में भारतीय ग्राहकों के लिए सिर्फ मॉडल Y SUV उपलब्ध कराई जा रही है।

फीचर्स मॉडल Y में मिलते हैं ये फीचर्स मॉडल Y का लुक सादा और एयरोडायनामिक है, जिसमें चिकने कर्व्स और LED लाइट्स हैं। 8 कैमरे ड्राइवर-असिस्ट के लिए दिए गए हैं। अंदर प्रीमियम मटीरियल, एल्युमीनियम एक्सेंट और 2 स्क्रीन (15.4 इंच आगे और 8 इंच पीछे) हैं। आगे की सीटें पावर और वेंटिलेटेड हैं, जबकि दूसरी पंक्ति की सीटों में हीटिंग और फोल्डिंग का विकल्प है। इसमें 9 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम और 6 रंगों का विकल्प भी मौजूद है।

रेंज रेंज और परफॉर्मेंस टेस्ला का स्टैंडर्ड RWD मॉडल Y एक बार फुल चार्ज पर 500 किलोमीटर की रेंज देता है, जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट 622 किलोमीटर तक चल सकता है। स्टैंडर्ड मॉडल 5.9 सेकंड और लॉन्ग रेंज 5.6 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ते हैं। इन दोनों की टॉप स्पीड 201 किमी/घंटा है। फास्ट चार्जिंग से 15 मिनट में 238 से 267 किमी तक की रेंज जोड़ी जा सकती है।