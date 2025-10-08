सुजुकी जिक्सर और जिक्सर SF को नए रंगों में पेश किया है

सुजुकी जिक्सर और जिक्सर SF नए रंगों के साथ पेश, फेस्टिव ऑफर भी घोषित

क्या है खबर?

सुजुकी मोटरसाइकिल भारत ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर जिक्सर और जिक्सर SF को नए रंग विकल्पों में अपडेट किया है। जिक्सर 3 नए रंगों- मेटैलिक ऊर्ट ग्रे-पर्ल मीरा रेड, ग्लास स्पार्कल ब्लैक-मेटैलिक ऊर्ट ग्रे और मेटैलिक ट्राइटन ब्लू-ग्लास स्पार्कल ब्लैक में उपलब्ध है। दूसरी तरफ जिक्सर SF में 2 नए रंगों- मेटैलिक ऊर्ट ग्रे-पर्ल मीरा रेड और ग्लास स्पार्कल ब्लैक-मेटैलिक ऊर्ट ग्रे पेश किए गए हैं। बिक्री बढ़ाने के लिए फेस्टिव ऑफर की भी पेशकश की गई है।