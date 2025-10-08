सुजुकी जिक्सर और जिक्सर SF नए रंगों के साथ पेश, फेस्टिव ऑफर भी घोषित
क्या है खबर?
सुजुकी मोटरसाइकिल भारत ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर जिक्सर और जिक्सर SF को नए रंग विकल्पों में अपडेट किया है। जिक्सर 3 नए रंगों- मेटैलिक ऊर्ट ग्रे-पर्ल मीरा रेड, ग्लास स्पार्कल ब्लैक-मेटैलिक ऊर्ट ग्रे और मेटैलिक ट्राइटन ब्लू-ग्लास स्पार्कल ब्लैक में उपलब्ध है। दूसरी तरफ जिक्सर SF में 2 नए रंगों- मेटैलिक ऊर्ट ग्रे-पर्ल मीरा रेड और ग्लास स्पार्कल ब्लैक-मेटैलिक ऊर्ट ग्रे पेश किए गए हैं। बिक्री बढ़ाने के लिए फेस्टिव ऑफर की भी पेशकश की गई है।
ऑफर
बाइक्स पर मिल रहे ये लाभ
त्योहारी सीजन के लिए दोपहिया वाहन निर्माता ने ऑफर की घोषणा की है, जिसके तहत जिक्सर पर 5,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 6,000 रुपये तक के इंश्योरेंस बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जिक्सर SF पर ग्राहकों को 5,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर और 7,000 रुपये तक का बीमा लाभ भी मिल रहा है। दोनों बाइक्स पर 2,000 रुपये की छूट पर एक्सटेंडेड वारंटी, 100 फीसदी लोन का फायदा दिया जा रहा है।
कीमत
कितनी है दोनों बाइक्स की कीमत?
जिक्सर और जिक्सर SF में समान 155cc, सिंगल-सिलेंडर SOHC इंजन लगा है, जो 13.6PS की पावर और 13.8Nm का टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। इनमें LED हेडलाइट्स, सुजुकी राइड कनेक्ट इंटीग्रेशन के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिंगल-चैनल ABS और प्रीलोड एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक की सुविधा है। सुजुकी जिक्सर की कीमत 1.26 लाख रुपये और जिक्सर SF की 1.37 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।