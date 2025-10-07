JLR के प्लांट्स में कल से फिर शुरू होगा उत्पादन, साइबर हमले से पड़ा ठप 

JLR के प्लांट्स में कल से फिर शुरू होगा उत्पादन, साइबर हमले से पड़ा ठप
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने कुछ प्लांट में बुधवार (8 अक्टूबर) से उत्पादन फिर से शुरू होने की पुष्टि की है। कंपनी पर हुए साइबर हमले के कारण सितंबर की शुरुआत से इसकी उत्पादन लाइनें ठप हैं। वेस्ट मिडलैंड्स और मर्सीसाइड के कुछ प्लांट्स में कर्मचारियों की चरणबद्ध वापसी शुरू होगी। JLR का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से उत्पादन की शुरुआत उसके वॉल्वरहैम्प्टन इंजन प्लांट और हैम्स हॉल स्थित बैटरी असेंबली सेंटर से होगी।
योजना
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की बनाई योजना
JLR ने अपने प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान में तेजी लाने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है, जिनमें से कुछ ने हैकिंग के बाद राजस्व कम होने के कारण कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। शुरुआत में यह योजना उत्पादन शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आपूर्तिकर्ताओं तक ही सीमित रहेगी, लेकिन बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उत्पादन लाइनें सामान्य रूप से चलने में अभी कई सप्ताह लग सकते हैं।
प्लांट्स
इन प्लांट्स में उत्पादन शुरू करने की योजना
कैसल ब्रोमविच, हेलवुड और सोलीहुल स्थित कंपनी के प्लांट्स में प्रेस्ड मेटल बॉडीवर्क तैयार करने वाली यूनिट्स में काम करने वाले कर्मचारियों को भी वापस लाया जाएगा। साथ ही सोलीहुल कार प्लांट के बॉडी शॉप और पेंट शॉप में काम करने वाले कर्मचारियों को भी वापस लाया जाएगा। इसके बाद स्लोवाकिया के नित्रा में उत्पादन शुरू किया जाएगा। सोलीहुल में रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट की उत्पादन लाइनें इस सप्ताह के अंत में शुरू होने की उम्मीद है।