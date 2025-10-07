JLR के प्लांट्स में कल से फिर शुरू होगा उत्पादन, साइबर हमले से पड़ा ठप 

योजना

आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की बनाई योजना

JLR ने अपने प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान में तेजी लाने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है, जिनमें से कुछ ने हैकिंग के बाद राजस्व कम होने के कारण कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। शुरुआत में यह योजना उत्पादन शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आपूर्तिकर्ताओं तक ही सीमित रहेगी, लेकिन बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उत्पादन लाइनें सामान्य रूप से चलने में अभी कई सप्ताह लग सकते हैं।