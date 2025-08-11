स्कोडा ने काइलाक, कुशाक और स्लाविया के लिमिटेड एडिशन लॉन्च, जानिए क्या मिलेंगे फीचर 

तीनों माॅडल्स के लिमिटेड एडिशन में 360-डिग्री कैमरा, पडल लैंप, अंडरबॉडी लाइटिंग और B पिलर पर '25 स्कोडा' बैजिंग जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। काइलाक स्पेशल एडिशन में प्रस्टीज और सिग्नेचर प्लस वेरिएंट में उपलब्ध है। इनमें ब्लैक ग्रिल, LED हेडलाइट, DRL, स्किड प्लेट, क्रोम डोर हैंडल, क्लैडिंग, ब्लैक ORVM और रूफ रेल्स भी हैं। कुशाक और स्लाविया लिमिटेड एडिशन स्कोडा कारों के विपरीत केवल डीप ब्लैक और टॉर्नेडो रेड रंग में उपलब्ध हैं।

कीमत

कितनी है लिमिटेड एडिशन की कीमत?

काइलाक लिमिटेड एडिशन में मौजूदा मॉडल के सामन इंजन दिया है। यह 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल इंजन से लैस है, जो अधिकतम 113bhp की पावर और 178Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लैस है। इस गाड़ी के लिमिटेड एडिशन की कीमत 11.25 लाख से शुरू होकर 12.89 लाख रुपये, कुशाक लिमिटेड एडिशन की 16.39-19.09 लाख रुपये के बीच और स्लाविया एडिशन की 15.63-18.33 लाख रुपये (कीमतें एक्स-शोरूम) के बीच है।