JSW-MG से साझेदारी कर सकती है स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

JSW-MG मोटर और स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन (SAVWIPL) पावरट्रेन और तकनीक को लेकर साझेदारी की संभावनाएं तलाश रही हैं। इसको लेकर वे शुरुआती बातचीत कर रही हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब भारत में कई वाहन निर्माता उच्च विकास लागत को कम करने, स्थानीयकरण को मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा वे आगामी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए साझा वाहन आर्किटेक्चर पर विचार कर रहे हैं।