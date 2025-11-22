LOADING...
होम / खबरें / ऑटो की खबरें / JSW-MG से साझेदारी कर सकती है स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन, जानिए क्या है वजह 
JSW-MG से साझेदारी कर सकती है स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन, जानिए क्या है वजह 
JSW-MG भारत में स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन से साझेदारी को लेकर चर्चा कर रही है

JSW-MG से साझेदारी कर सकती है स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन, जानिए क्या है वजह 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 22, 2025
03:03 pm
क्या है खबर?

JSW-MG मोटर और स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन (SAVWIPL) पावरट्रेन और तकनीक को लेकर साझेदारी की संभावनाएं तलाश रही हैं। इसको लेकर वे शुरुआती बातचीत कर रही हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब भारत में कई वाहन निर्माता उच्च विकास लागत को कम करने, स्थानीयकरण को मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा वे आगामी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए साझा वाहन आर्किटेक्चर पर विचार कर रहे हैं।

तैयारी 

किस स्तर पर चल रही चर्चा?

ऑटोकार प्रोफेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों कंपनियों के बीच प्लेटफॉर्म, पावरट्रेन के साथ-साथ निवेश साझा करने की संभावनाओं पर बातचीत चल रही है। उद्योग स्रोतों के अनुसार, दोनों कंपनियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वे तकनीकी या व्यावसायिक सहयोग की संभावनाओं का मूल्यांकन करना चाहती हैं। फिलहाल, ये औपचारिक वार्ताएं नहीं, बल्कि शुरुआती स्तर की बातचीत है। जिनका मकसद यह आकलन करना है कि क्या दोनों के बीच रणनीतिक तालमेल बन सकता है।

प्रयास 

स्कोडा-फॉक्सवैगन के लिए इसलिए जरूरी है साझेदारी 

इन शुरुआती चर्चाओं का महत्ता इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि स्कोडा-फॉक्सवैगन पिछले एक साल से भारत में किसी मजबूत साझीदारी की तलाश में है। समूह को देश में अगली जनरेशन के उत्पादों के विकास, स्थानीय उत्पादन और नया भारत-केंद्रित प्लेटफॉर्म रणनीति के लिए लगभग 1 अरब यूरो (करीब 103 अरब रुपये) निवेश की आवश्यकता है। पहले भी कंपनी ने JSW समूह के साथ व्यापक सहयोग की संभावना पर बातचीत की थी।