होंडा ने भारत में एक्टिवा इलेक्ट्रिक का उत्पादन बंद किया, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट में प्रवेश करते हुए इस साल की शुरुआत में होंडा ने एक्टिवा E और और QC1 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए थे। यह उम्मीद की जा रही थी कि एक्टिवा E स्कूटर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन तलाश कर रहे लोगों के लिए लोकप्रिय विकल्प बनेगा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी ने इस स्कूटर का उत्पादन बंद कर दिया है। इसकी वजह स्कूटर की घटती मांग मानी जा रही है।
आंकड़े
ऐसी रही है दोनों स्कूटर्स की बिक्री
होंडा एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन और QC1 के लॉन्च के बाद फरवरी से जुलाई के बीच कुल उत्पादन 11,168 था। SIAM के आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 5,201 स्कूटर ही डीलर्स को भेजे गए। इनमें 4,461 (86 फीसदी) QC1 और बाकी 740 एक्टिवा E थे। इसका मतलब है कि निर्मित आधे से ज्यादा अभी भी बिना बिके स्टॉक में पड़े हैं। यही वजह हो सकती है कि कंपनी इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का उत्पादन रोकने का फैसला किया है।
कारण
इस कारण कम रही है एक्टिवा इलेक्ट्रिक की मांग
ICE मॉडल की तरह ही एक्टिवा E को ज्यादा बिक्री मिलने की उम्मीथ थी, लेकिन परिणाम इसके विपरीत सामने आए। एक्टिवा के बजाय QC1 को ज्यादा ग्राहकों ने पंसद किया। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि एक्टिवा की मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली में सीमित उपलब्धता है, जबकि QC1 मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और चंडीगढ़ मिलता है। दूसरा कारण कीमत भी है एक्टिवा इलेक्ट्रिक की 1.17 लाख रुपये है, जबकि QC1 की 90,000 रुपये (एक्स-शोरूम) है।