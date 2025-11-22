होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक बिक्री के मामले में कंपनी के QC1 से पीछे रहा है (तस्वीर: होंडा)

होंडा ने भारत में एक्टिवा इलेक्ट्रिक का उत्पादन बंद किया, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट में प्रवेश करते हुए इस साल की शुरुआत में होंडा ने एक्टिवा E और और QC1 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए थे। यह उम्मीद की जा रही थी कि एक्टिवा E स्कूटर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन तलाश कर रहे लोगों के लिए लोकप्रिय विकल्प बनेगा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी ने इस स्कूटर का उत्पादन बंद कर दिया है। इसकी वजह स्कूटर की घटती मांग मानी जा रही है।