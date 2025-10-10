रॉयल एनफील्ड 350cc बाइक्स बिना गियर शिफ्ट इंडिकेटर के बेच रही है (तस्वीर: रॉयल एनफील्ड)

रॉयल एनफील्ड बिना गियर शिफ्ट इंडिकेटर के बेच रही बाइक्स, जानिए कौनसे मॉडल्स से हटाया

क्या है खबर?

दोपहिया वाहन निर्माता राॅयल एनफील्ड 350cc J सीरीज बाइक्स को बिना गियर शिफ्ट इंडिकेटर के पेश कर रही है। यह कदम रेयर अर्थ सप्लाई की कमी को दूर करने के लिए उठाया जा रहा है, जो इसे बनाने में काम आता है। हाल ही में रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 को इस फीचर के बिना देखा गया और अब पता चला है कि यह सभी 350cc मोटरसाइकिल्स में लागू किया है, जबकि अन्य मॉडल्स से गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं हटाया है।