रॉयल एनफील्ड बिना गियर शिफ्ट इंडिकेटर के बेच रही बाइक्स, जानिए कौनसे मॉडल्स से हटाया
क्या है खबर?
दोपहिया वाहन निर्माता राॅयल एनफील्ड 350cc J सीरीज बाइक्स को बिना गियर शिफ्ट इंडिकेटर के पेश कर रही है। यह कदम रेयर अर्थ सप्लाई की कमी को दूर करने के लिए उठाया जा रहा है, जो इसे बनाने में काम आता है। हाल ही में रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 को इस फीचर के बिना देखा गया और अब पता चला है कि यह सभी 350cc मोटरसाइकिल्स में लागू किया है, जबकि अन्य मॉडल्स से गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं हटाया है।
उपयोग
मोटर सेंसरों में काम आते हैं रेयर अर्थ तत्व
रेयर अर्थ तत्वों की आपूर्ति के संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मोटरसाइकिल्स पर पड़ता है। इन सामग्रियों का व्यापक रूप से मोटर सेंसर जैसे ऐप्लिकेशंस में उपयोग किया जाता है, जो सभी ऑटोमोबाइल में पाए जाते हैं। ऐसे में कंपनी ने इस समस्या से निपटने के लिए ही 350cc बाइक्स में गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं देने की योजना बनाई है। रॉयल एनफील्ड एकमात्र दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है, जिसने अब तक ऐसा कदम उठाया है।
अस्थायी निर्णय
कब तक जारी रहेगी सेंसर्स की कमी?
यह कदम फिलहाल अस्थायी है, रेयर अर्थ की सप्लाई ठीक होने पर सेंसर्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। कंपनी ने डीलर्स को एक सर्कुलर में कहा है कि जिन बाइक्स में सेंसर नहीं लगा है, उनमें कंपोनेंट स्टॉक उपलब्ध होने पर यह सेंसर लगा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि फिलहाल नई रॉयल एनफील्ड 350cc बाइक खरीदने वालों को गियर शिफ्ट इंडिकेटर के बिना ही बाइक चलानी पड़ सकती है। बाद में कंपनी उनकी बाइक्स में इसे रेट्रोफिट करके देगी।