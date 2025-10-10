हुंडई कारों पर इस महीने दिवाली ऑफर के तहत छूट दी जा रही है (तस्वीर: हुंडई)

हुंडई कारों पर मिलेगा कीमत में कटौती के साथ छूट का फायदा, जानिए मॉडलवार ऑफर

क्या है खबर?

आप लंबे समय से हुंडई की कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे सही समय हो सकता है। कार निर्माता ने दिवाली की खुशियों को दोगुना करते हुए फेस्टिव ऑफर की घोषणा की है। दक्षिण कोरियाई कंपनी हैचबैक से लेकर SUV पर छूट दे रही है। 22 सितंबर को उसने GST की नई दरों के तहत कीमतों में कटौती की थी। आइये जानते हैं ऑफर के तहत गाड़ियों पर कितनी छूट मिल रही है।