हुंडई कारों पर मिलेगा कीमत में कटौती के साथ छूट का फायदा, जानिए मॉडलवार ऑफर
क्या है खबर?
आप लंबे समय से हुंडई की कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे सही समय हो सकता है। कार निर्माता ने दिवाली की खुशियों को दोगुना करते हुए फेस्टिव ऑफर की घोषणा की है। दक्षिण कोरियाई कंपनी हैचबैक से लेकर SUV पर छूट दे रही है। 22 सितंबर को उसने GST की नई दरों के तहत कीमतों में कटौती की थी। आइये जानते हैं ऑफर के तहत गाड़ियों पर कितनी छूट मिल रही है।
ग्रैंड i10 निओस
ग्रैंड i10 निओस पर मिलेगी कितनी छूट?
ग्रैंड i10 निओस पर 55,000 रुपये की छूट मिलेगी, जबकि GST में कटौती से कीमत 73,808 रुपये कम हो गई है। गाड़ी की शुरुआती कीमत 5.47 लाख रुपये है। साथ ही हुंडई वेन्यू पर ऑफर में 50,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा, जबकि कीमत 1.23 लाख घटने के बाद 7.26 लाख रुपये हो गई है। इसके अलावा ऑरा पर 43,000 रुपये की बचत और कीमत में 78,465 रुपये फायदा मिलता है। इसे 5.98 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है।
बड़ी बचत
इस मॉडल पर होगी सबसे ज्यादा बचत
हुंडई i20 खरीदने वाले कीमत में 98,053 रुपये की गिरावट के साथ 55,000 रुपये की अतिरिक्त बचत का फायदा उठा सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 6.86 लाख रुपये है। साथ ही हुंडई एक्सटर को 45,000 रुपये की बचत के साथ खरीद सकते हैं, जबकि 51,158 रुपये की कटौती के बाद शुरुआती कीमत 5.48 लाख रुपये है। अल्काजार को 75,376 रुपये की कटौती के साथ 14.47 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) में खरीद सकते हैं। इस पर 60,000 रुपये की छूट है।