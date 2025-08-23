रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 का शैडो ऐश रंग विकल्प लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
रॉयल एनफील्ड ने तपस्वी रेसिंग के सहयोग से पुणे में आयोजित GRRR नाइट्स एक्स अंडरग्राउंड इवेंट में गुरिल्ला 450 मोटरसाइकिल के नए रंग विकल्प से पर्दा उठाया है। शैडो ऐश नामक यह नया पेंट स्कीम रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 के डैश वेरिएंट के लिए उपलब्ध है। इसमें ब्लैक-आउट डिटेलिंग वाला ऑलिव-ग्रीन फ्यूल टैंक है और यह ट्रिपर डैश कंसोल से लैस है। बता दें कि इससे पहले हंटर 350 के लिए एक नया ग्रेफाइट ग्रे रंग लॉन्च किया गया था।
फीचर
इन सुविधाओं से लैस है यह बाइक
रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 में हिमालयन 450 जैसा ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें गूगल मैप्स का सपोर्ट मिलता है। दूसरी तरफ निचले वेरिएंट में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें एक डिजिटल डिस्प्ले और एक ट्रिपर पॉड है। इसके अलावा इसमें मोबाइल को चार्ज करने के लिए USB पोर्ट और हैजर्ड लाइट, 2 राइडिंग मोड, राइड-बाय-वायर तकनीक और LED लाइटिंग से लैस है। यह मोटरसाइकिल ट्यूबलर फ्रेम, 17-इंच के अलॉय व्हील्स, दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक के साथ आती है।
कीमत
कितनी है इस नए रंग वेरिएंट की कीमत?
गुरिल्ला में 452cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड शेरपा 450 इंजन लगा है, जिसका इस्तेमाल हिमालयन 450 में भी किया गया है। यह 8,000rpm पर 39.52bhp की पावर और 5,500rpm पर 40Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। इसे 6-स्पीड ट्रांसमिशन और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच से जोड़ा गया है। ट्रांसमिशन के लिए आगे के पहिये को टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे के पहिये को मोनोशॉक सपोर्ट मिलता है। शैडो ऐश रंग विकल्प के साथ राॅयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 की कीमत 2.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।