रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 को शैडो ऐश रंग विकल्प मिला है (तस्वीर: रॉयल एनफील्ड)

रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 का शैडो ऐश रंग विकल्प लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

रॉयल एनफील्ड ने तपस्वी रेसिंग के सहयोग से पुणे में आयोजित GRRR नाइट्स एक्स अंडरग्राउंड इवेंट में गुरिल्ला 450 मोटरसाइकिल के नए रंग विकल्प से पर्दा उठाया है। शैडो ऐश नामक यह नया पेंट स्कीम रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 के डैश वेरिएंट के लिए उपलब्ध है। इसमें ब्लैक-आउट डिटेलिंग वाला ऑलिव-ग्रीन फ्यूल टैंक है और यह ट्रिपर डैश कंसोल से लैस है। बता दें कि इससे पहले हंटर 350 के लिए एक नया ग्रेफाइट ग्रे रंग लॉन्च किया गया था।