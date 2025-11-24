रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक अगले साल मार्च-अप्रैल तक लॉन्च होगी (तस्वीर: एक्स/@utsavtechie)

रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत को लेकर खुलासा, जानिए कंपनी ने क्या कहा

क्या है खबर?

रॉयल एनफील्ड अगले साल मार्च या अप्रैल में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। वह इस प्रीमियम बाइक को बहुत ही किफायती कीमत पर पेश करना चाहती है। एक मीडिया चैनल से बातचीत में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बी गोविंदराजन ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा, "फ्लाइंग फ्ली एक क्रांतिकारी और किफायती उत्पाद होगा। 2026 में फ्लाइंग फ्ली को सबसे पहले भारत में और उसके 4-5 महीने बाद यूरोप में लॉन्च होगी।"