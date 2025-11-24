रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत को लेकर खुलासा, जानिए कंपनी ने क्या कहा
क्या है खबर?
रॉयल एनफील्ड अगले साल मार्च या अप्रैल में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। वह इस प्रीमियम बाइक को बहुत ही किफायती कीमत पर पेश करना चाहती है। एक मीडिया चैनल से बातचीत में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बी गोविंदराजन ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा, "फ्लाइंग फ्ली एक क्रांतिकारी और किफायती उत्पाद होगा। 2026 में फ्लाइंग फ्ली को सबसे पहले भारत में और उसके 4-5 महीने बाद यूरोप में लॉन्च होगी।"
निवेश
कितना किया जा रहा निवेश?
CNBC-TV18 से बातचीत में गोविंदराजन ने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लाइंग फ्ली पर 400 पेशेवरों की एक समर्पित टीम काम कर रही है। कंपनी ने अब तक 2 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के विकास पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसमें एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला पर 120 करोड़ रुपये शामिल हैं। कंपनी के वल्लम प्लांट में एक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण यूनिट स्थापित की है। उन्होंने कहा, "हमारी सालाना 1.5 लाख इलेक्ट्रिक बाइक बनाने की क्षमता है। हम धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ाएंगे।"
योजना
पहले कौनसी बाइक होगी लॉन्च?
कंपनी सबसे पहले फ्लाइंग फ्ली C6 या सिटी बाइक लॉन्च करेगी और उसके कुछ महीने बाद S6 या स्क्रैम्बलर वर्जन आएगा। फ्लाइंग फ्ली S6 एक हल्की शहरी और साहसिक मोटरसाइकिल है। इसमें USD फ्रंट फोर्क्स, 19-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर व्हील, एक हाई-टॉर्क मोटर और एंड्यूरो-स्टाइल सीट है। मोटरसाइकिल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से संचालित है, जो 4G, वाई-फाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है। मोटरसाइकिल में नेविगेशन, ऑफ-रोड मोड, लीन एंगल सेंसिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स होंगे।