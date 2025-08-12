रेनो किगर फेसलिफ्ट की लॉन्च तारीख का खुलासा, जानिए क्या कुछ मिलेगा नया 

भारतीय बाजार में सब-4-मीटर SUV सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है, क्योंकि कार निर्माता रेनो अपनी किगर का फेसलिफ्ट मॉडल ला रही है। अब इस गाड़ी के लॉन्च की तारीख का भी खुलासा हो गया है। नई रेनो किगर 24 अगस्त को दस्तक देगी, जो त्योहारी सीजन से पहले कंपनी का बड़ा दांव है। नई अवतार में किगर मारुति ब्रेजा , टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट और महिंद्रा XUV 3XO जैसी SUVs को अधिक दमदारी से टक्कर देगी।

एक्सटीरियर ऐसा होगा आगामी किगर का लुक एक नए टीजर के अनुसार, रेनो किगर के स्पोर्टी लुक को बरकरार रखते हुए प्रभावशाली बदलावों के साथ सड़क पर उपस्थिति बेहतर बनाने की कोशिश की गई। लेटेस्ट कार के अगले हिस्से में नए डिजाइन की ग्रिल, पतले हेडलैंप और शार्प बंपर नजर आता है, जबकि पीछे C-आकार के LED टेललैंप और एक नया पेंट विकल्प इसके आधुनिक आकर्षण को और बढ़ाएगा। फेसलिफ्टेड मॉडल में रेनो का नया मल्टी-डायमंड लोगो भी शामिल होगा, जो इसे और भी आधुनिक पहचान देगा।

इंटीरियर ये सुविधाएं देंगी आरामदायक सफर का आनंद इंटीरियर की बात करें तो केबिन में तकनीक और आराम दोनों में सुधार देखने को मिल सकते हैं। फीचर्स में एक लगभग 8-इंच का फ्रीस्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मुख्य आकर्षण होगा, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/ऐपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। साथ ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग और बेहतर अपहोल्स्ट्री जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है, जो इंटीरियर को प्रीमियम और कनेक्टेड फील देंगी। इसके अलावा डैशबोर्ड में डिजाइन अपडेट के साथ-साथ नए मटीरियल का इस्तेमाल भी हो सकता है।