बाइक हेडलाइट्स से नमी कैसे हटाएं? इन तरीकों का करें उपयोग
क्या है खबर?
मोटरसाइकिल को सुरक्षित चलाने के लिए खासकर रात के वक्त हेडलाइट से बेहतर रोशनी मिलना जरूरी है। बारिश के दिनों में बाइक की हेडलाइट में नमी आ जाती है, जिससे रोशनी कमजोर पड़ने से दृश्यता प्रभावित हो जाती है। इससे रात के समय सुरक्षित राइडिंग करना चुनौतीपूर्ण है। इस समस्या का तुरंत समाधान करना जरूरी है, अन्यथा दुर्घटना जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको बाइक की हेडलाइट्स से नमी हटाने के तरीके बता रहे हैं।
समस्या
नमी से आ सकती है यह समस्या
नमी के कारण हेडलाइट में धुंध या धुंधलापन आ सकता है, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। इससे सड़क पर देखने की आपकी क्षमता कम हो जाती है और दूसरे वाहन चालकों के लिए आपकी बाइक की दृश्यता कम हो जाती है। ठंड़ में यह नमी फैलने से हेडलाइट असेंबली और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा लगातार नमी से हेडलाइट केसिंग में दरार और सील में खराबी आ सकती है।
उपाय
इन उपायों से हेडलाइट से नमी करें दूर
बाइक को गर्म वातावरण में रखने से हेडलाइट में जमा नमी भाप बनकर उड़ जाएगी। हेयर ड्रायर भी इस समस्या को दूर करने का प्रभावी तरीका है। इसे कम तापमान पर सेट कर सुरक्षित दूरी पर रखते हुए कुछ मिनट तक गर्म हवा प्रवाहित करें। कम्प्रेस्ड एयर असेंबली के खराब क्षेत्रों से नमी को निकालने में सहायक है। इसके बाद नमी रहने पर हेडलाइट असेंबली खोलकर कपड़े से साफ कर दें। सिलिका जेल पैक और डिह्यूमिडिफायर नमी दूर करते हैं।