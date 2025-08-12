मोटरसाइकिल की हेडलाइट में नमी दृश्यता को कमजोर कर सकती है (तस्वीर: पिक्साबे)

बाइक हेडलाइट्स से नमी कैसे हटाएं? इन तरीकों का करें उपयोग

क्या है खबर?

मोटरसाइकिल को सुरक्षित चलाने के लिए खासकर रात के वक्त हेडलाइट से बेहतर रोशनी मिलना जरूरी है। बारिश के दिनों में बाइक की हेडलाइट में नमी आ जाती है, जिससे रोशनी कमजोर पड़ने से दृश्यता प्रभावित हो जाती है। इससे रात के समय सुरक्षित राइडिंग करना चुनौतीपूर्ण है। इस समस्या का तुरंत समाधान करना जरूरी है, अन्यथा दुर्घटना जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको बाइक की हेडलाइट्स से नमी हटाने के तरीके बता रहे हैं।