रेनो ने की भारत में डस्टर की वापसी की पुष्टि की, जानिए कब होगी लॉन्च
क्या है खबर?
कार निर्माता रेनो ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को अपनी लोकप्रिय SUV डस्टर की भारतीय बाजार में वापसी की पुष्टि की है। यह रेनो के इंटरनेशनल गेम प्लान 2027 के तहत पेश किया जाने वाला पहला उत्पाद होगा। नई रेनो डस्टर 26 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लॉन्च होगी। इसके लिए वेटिंग प्रोग्राम के लिए पंजीकरण भी शुरू कर दिया है। पहली बार 2012 में लॉन्च हुई डस्टर को भारत में 2022 में बंद कर दिया था।
बयान
नई डस्टर को लेकर कंपनी ने क्या कहा?
रेनो ग्रुप इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) स्टीफन डेब्लेज ने कहा कि डस्टर सिर्फ एक मॉडल नाम से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा, "SUV की वापसी भारतीय बाजार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरी उतरने वाली गाड़ियां पेश करने के लक्ष्य को दर्शाती है।" डेब्लेज ने कहा कि नई डस्टर में आधुनिक डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रदर्शन के साथ इसकी विशिष्ट विरासत का मिश्रण होगा। भारत में इसके 2 लाख से ज्यादा ग्राहक हैं।
खासियत
इन सुविधाओं के साथ आएगी नई डस्टर
डस्टर का तीसरी जनरेशन मॉडल आएगा, जिसकी स्टाइल में बड़ा बदलाव करते हुए मजबूत बंपर और मोटी बॉडी क्लैडिंग जैसी सुविधाओं के साथ दमदार लुक मिलेगा। नए दरवाजे के ट्रिम, रूफ रेल और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी होंगे, जबकि इंटीरियर में नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल होगा। सुरक्षा के लिए ADAS को शामिल किया है। इसकी कीमत 10-15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है।