नई रेनो डस्टर भारत में अगले साल लॉन्च होगी (तस्वीर: एक्स/@RenaultKwt)

रेनो ने की भारत में डस्टर की वापसी की पुष्टि की, जानिए कब होगी लॉन्च

क्या है खबर?

कार निर्माता रेनो ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को अपनी लोकप्रिय SUV डस्टर की भारतीय बाजार में वापसी की पुष्टि की है। यह रेनो के इंटरनेशनल गेम प्लान 2027 के तहत पेश किया जाने वाला पहला उत्पाद होगा। नई रेनो डस्टर 26 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लॉन्च होगी। इसके लिए वेटिंग प्रोग्राम के लिए पंजीकरण भी शुरू कर दिया है। पहली बार 2012 में लॉन्च हुई डस्टर को भारत में 2022 में बंद कर दिया था।