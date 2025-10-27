कार के ब्रेक में घर्षण के कारण तेज आवाज आती है (तस्वीर: फ्रीपिक)

कार के ब्रेक से आ रही कर्कश आवाज, भारी खर्चा करने से पहले अपनाएं ये तरीके

क्या है खबर?

कार की सुरक्षित ड्राइविंग के लिए गति पर नियंत्रण के साथ ब्रेक पर नजर रखना जरूरी होता है। इसलिए, ब्रेक सिस्टम काे अच्छी स्थिति में रखना चाहिए। खराब ब्रेक की सबसे आम समस्या घिसावट है। यह तब होती है, जब आप ब्रेक लगाते हैं और उनमें से एक तीखी और कर्कश आवाज आती है। इससे घबराकर चालक ब्रेक पर बड़ी रकम खर्च कर देते हैं। आइए जानते हैं वे तरीके, जो ब्रेक सिस्टम पर बड़ा खर्चा रोक सकते हैं।