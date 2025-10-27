कार के ब्रेक से आ रही कर्कश आवाज, भारी खर्चा करने से पहले अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
कार की सुरक्षित ड्राइविंग के लिए गति पर नियंत्रण के साथ ब्रेक पर नजर रखना जरूरी होता है। इसलिए, ब्रेक सिस्टम काे अच्छी स्थिति में रखना चाहिए। खराब ब्रेक की सबसे आम समस्या घिसावट है। यह तब होती है, जब आप ब्रेक लगाते हैं और उनमें से एक तीखी और कर्कश आवाज आती है। इससे घबराकर चालक ब्रेक पर बड़ी रकम खर्च कर देते हैं। आइए जानते हैं वे तरीके, जो ब्रेक सिस्टम पर बड़ा खर्चा रोक सकते हैं।
कारण
इस कारण आ सकती है आवाज
ब्रेक लगाते समय आपको तेज चीखने जैसी आवाज सुनाई देती है तो हो सकता है कि रोटर डिस्क और कैलिपर आपस में रगड़ खा रहे हों। ऐसा तब होता है, जब ब्रेक पैड पूरी तरह से घिस गए हों और आवाज धातु पर धातु के घिसने से आती है। यह ब्रेक कैलिपर में पत्थर या बजरी फंसने के कारण हो सकता है। इसकी जांच कराकर रोटर डिस्क और कैलिपर घिसने से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं।
लुब्रिकेशन
चिकनाई खत्म होने पर भी आती है दिक्कत
ब्रेक पर धूल या गंदगी जमा होने से भी चीखने जैसी आवाज आ सकती है, जो ब्रेक पैड को साफ करने से ठीक हो सकती है। चरमराहट वाली आवाज को ठीक करने के लिए आपको ब्रेक पैड को थोड़ा-सी चिकनाई की जरूरत होती है। इससे समस्या बिना ज्यादा खर्चा किए ठीक हो जाएगी। अगर, समस्या ज्यादा समय तक रहती है तो ब्रेक सिस्टम की मरम्मत कराने जरूरी है, वरना अनदेखी खर्चा बढ़ा सकती है।