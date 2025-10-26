प्रोजेक्टर बनाम रिफ्लेक्टर हेडलाइट: जानिए दोनों में से कौनसी है बेहतर 

रात के समय कार ड्राइविंग के लिए हेडलैंप सबसे अहम पार्ट होते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैंप बेहतर हैं या रिफ्लेक्टर हेडलैंप, इसको लेकर लोगों में भ्रम बना रहता है। आज-कल गाड़ियों में प्रोजेक्टर हेडलैंप सेटअप होने के कारण ऐसा लगता है कि यह नया चलन बन गया है। इसके बावजूद कई लोग पुराने जमाने के रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स अभी भी पसंद करते हैं। तुलना के आधार पर जानते हैं कार के लिए दोनों तरह की हेडलाइट्स में से कौनसी बेहतर है।

प्रोजेक्टर हेडलाइट क्या होती हैं प्रोजेक्टर हेडलाइट? आधुनिक प्रोजेक्टर हेडलाइट एक ऐसा हेडलैंप सेटअप है, जो अपने संचालन के लिए 3 प्रमुख कंपोनेंट का उपयोग करता है। इनमें रिफ्लेक्टर, लेंस और प्रकाश स्रोत शामिल हैं। प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप के अंदर रिफ्लेक्टर वाला भाग टॉर्च के समान ही होता है। यह एक परावर्तक अर्धगोलाकार होता है, जो प्रकाश को एक विशिष्ट दिशा में फेंकता है। प्रकाश को आगे की ओर फेंके जाने पर लेंस मुड़ता, फैलता और केंद्रित होता है।

फायदा-नुकसान क्या है प्रोजेक्टर हेडलाइट के फायदे और नुकसान? प्रोजेक्टर हेडलाइट में लो और हाई बीम के लिए एक विशिष्ट कट-ऑफ होता है, जो दूसरे वाहनों को ज्यादा रोशनी से अंधा होने से बचाता है। ये हाई-इंटेंसिटी डिस्चार्ज (HID) बल्ब को भी संभाल सकती हैं। HID बल्ब पारंपरिक बल्बों से ज्यादा चमकदार रोशनी पैदा करते हैं। प्रकाश के समान वितरण के कारण अच्छी दृश्यता मिलती है और आकर्षक लुक देती हैं। ये कीमत में महंगी होती हैं और सही प्रकाश स्रोत नहीं चुनने पर अच्छी रोशनी नहीं देते।

रिफ्लेक्टर हेडलाइट क्या होती हैं रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स? रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स शुरू से ही सभी प्रकार के वाहनों में एक मानक के रूप में मौजूद रही हैं। तकनीकी रूप से रिफ्लेक्टर हेडलाइट में एक बल्ब होता है, जो स्टील के कटोरे में लगा होता है। इस कटोरे में मिरर लगे होते हैं, जो प्रकाश को सड़क पर परावर्तित करते हैं। रिफ्लेक्टर सेटअप से प्रकाश की एक धारा निकलती है। पुराने जमाने में प्रकाश किरण का आकार हेडलाइट के सामने वाले लेंस पर निर्भर करता था।