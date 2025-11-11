दुनिया में केवल 3 लोगों के पास है यह कार, जानिए इसमें क्या है ऐसा खास
क्या है खबर?
दुनियाभर में लग्जरी कारों का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी हैं, जिन्हें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। इनकी कीमत लाखों नहीं करोड़ों रुपये में जाती है। हम एक ऐसी ही कार की बात कर रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया में केवल 3 ही खरीदार मिले हैं। यह सबसे महंगी लग्जरी कार बनाने वाली रोल्स रॉयस की है। आइये जानते हैं यह कौनसी कार है और किन लोगों ने पास है।
मॉडल
कस्टमाइज कर बनाई गई थी यह कार
यह दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक रोल्स रॉयस बोट टेल है, जिसकी कीमत 280 लाख डॉलर (करीब 232 करोड़ रुपये) है। कार निर्माता ने केवल 3 ही बोट टेल का निर्माण किया था और इन्हें खरीदारों के हिसाब से कस्टमाइज करते हुए बनाया गया। इसके 3 खरीदारों में अरबपति रैपर जे-जेड और उनकी पत्नी पॉप आइकन बेयोंसे, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी माउरो इकार्डी और मोती उद्योग से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं।
खासियत
क्या है इस लग्जरी कार की खासियत?
यह 4-सीटर कन्वर्टिबल सुपर स्टाइलिश कार नाव जैसे डिजाइन में तैयार की गई थी, जिसे तैयार करने में लगभग 4 साल लगे और इसमें 1,813 पुर्जे जोड़े गए। इसमें 6.75-लीटर, ट्विन-टर्बो V12 इंजन लगा है, जो रोल्स रॉयस फैंटम में भी इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी में क्लासिक स्पीडबोट्स से प्रेरित विंडस्क्रीन के अलावा इंटीरियर शानदार सुविधाओं से लैस है, जिसमें कटलरी, शानदार चांदी के बर्तन और शैंपेन रखने के लिए 2 रेफ्रिजरेटर, फोल्डेबल टेबल और छाता शामिल हैं।