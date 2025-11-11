रोल्स रॉयस बोट टेल को ग्राहकों के हिसाब से डिजाइन किया गया था (तस्वीर: एक्स/@ACCUSmayor)

दुनिया में केवल 3 लोगों के पास है यह कार, जानिए इसमें क्या है ऐसा खास

क्या है खबर?

दुनियाभर में लग्जरी कारों का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी हैं, जिन्हें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। इनकी कीमत लाखों नहीं करोड़ों रुपये में जाती है। हम एक ऐसी ही कार की बात कर रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया में केवल 3 ही खरीदार मिले हैं। यह सबसे महंगी लग्जरी कार बनाने वाली रोल्स रॉयस की है। आइये जानते हैं यह कौनसी कार है और किन लोगों ने पास है।