ओला इलेक्ट्रिक का मुहूर्त महोत्सव घोषित, इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाइक सस्ते में खरीदने का मौका
क्या है खबर?
ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए एक नए मुहूर्त महोत्सव अभियान 'ओला सेलिब्रेट्स इंडिया' की घोषणा की है। इसके तहत कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक्स को विशेष फेस्टिव कीमत 49,999 रुपये पर खरीदने का मौका दे रही है। यह ऑफर 23 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 9 दिनों तक चलेगा। इस दौरान ओला सीमित S1 स्कूटर और रोडस्टर X मोटरसाइकिल 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध कराएगी।
फायदा
ऑफर में दिया जा रहा यह फायदा
इस स्कीम के तहत S1 X (2kWh) स्कूटर और रोडस्टर X (2.5kWh) मोटरसाइकिल की कीमत 49,999 रुपये होगी। इन इलेक्ट्र्रिक दोपहिया वाहनों की सामान्य कीमत क्रमश: 81,999 रुपये और 99,999 रुपये है। दूसरी तरफ S1 प्रो प्लस (5.2kWh) स्कूटर और रोडस्टर एक्स प्लस (9.1kWh) बाइक 99,999 रुपये में उपलब्ध होगी। इनकी नियमित कीमत क्रमश: 1.69 लाख और 1.89 लाख रुपये है। मुहूर्त समय-सीमा का खुलासा प्रतिदिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। कंपनी को इससे ग्राहक बढ़ने की उम्मीद है।
डिलीवरी
4680 भारत सेल वाले मॉडल्स की कब होगी डिलीवरी?
ओला इलेक्ट्रिक का त्योहारी अभियान उसके वार्षिक संकल्प कार्यक्रम के बाद आया है, जहां उसने 4680 भारत सेल इंटीग्रेटेड वाहन लॉन्च किए थे। इनमें S1 प्रो प्लस (5.2kWh) और रोडस्टर X प्लस (9.1kWh) शामिल हैं। इन मॉडल्स की डिलीवरी इसी नवरात्रि में शुरू होने की उम्मीद है। ओला ने S1 प्रो स्पोर्ट के साथ स्पोर्ट्स स्कूटर श्रेणी में भी प्रवेश की घोषणा की है, जिसकी कीमत 1.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और इसकी डिलीवरी जनवरी, 2026 से शुरू होगी।