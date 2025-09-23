मारुति सुजुकी S-प्रेसो अब ऑल्टो से भी सस्ती हो सकती है (तस्वीर: मारुति सुजुकी)

मारुति सुजुकी S-प्रेसो बनी देश की सबसे सस्ती कार, ऑल्टो से कम हुई कीमत

क्या है खबर?

GST में बदलावों के चलते मारुति सुजुकी की ओर से गाड़ियों के दामों में कटाैती के बाद S-प्रेसो अब देश की सबसे सस्ती कार बन गई है। कीमत के मामले में यह अब ऑल्टो से नीचे आ गई है। यह इस कारण हुआ है, क्योंकि अभी तक मारुति S-प्रेसो को सेफ्टी अपडेट नहीं मिला है। कार निर्माता ऑल्टो K10 और सेलेरियो जैसी एंट्री-लेवल कारों को 6 एयरबैग के साथ अपडेट कर चुकी है, जबकि S-प्रेसो 2 एयरबैग से लैस है।