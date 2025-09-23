मारुति सुजुकी S-प्रेसो बनी देश की सबसे सस्ती कार, ऑल्टो से कम हुई कीमत
क्या है खबर?
GST में बदलावों के चलते मारुति सुजुकी की ओर से गाड़ियों के दामों में कटाैती के बाद S-प्रेसो अब देश की सबसे सस्ती कार बन गई है। कीमत के मामले में यह अब ऑल्टो से नीचे आ गई है। यह इस कारण हुआ है, क्योंकि अभी तक मारुति S-प्रेसो को सेफ्टी अपडेट नहीं मिला है। कार निर्माता ऑल्टो K10 और सेलेरियो जैसी एंट्री-लेवल कारों को 6 एयरबैग के साथ अपडेट कर चुकी है, जबकि S-प्रेसो 2 एयरबैग से लैस है।
कीमत
अब कितनी है S-प्रेसो की नई कीमत?
दशकों में पहली बार छोटी कारों पर उत्पाद शुल्क में भारी गिरावट आई है। 4-मीटर से कम लंबी पेट्रोल कारों के लिए GST 28 से घटकर 18 प्रतिशत हो गई। साथ ही उपकर भी हटा दिया है। इससे मारुति सुजुकी S-प्रेसो के STD वेरिएंट पर 77,000 रुपये घटे हैं, जिससे कीमत 4.27 लाख की जगह 3.50 लाख रुपये हो गई। LXi वेरिएंट 1.2 लाख कम होने के बाद 5 लाख की जगह 3.8 लाख रुपये में खरीदा जा सकेगा।
ऑल्टो
S-प्रेसो से कितनी महंगी है ऑल्टो?
S-प्रेसो की शुरुआती कीमत 3.50 लाख रुपये की तुलना में मारुति ऑल्टो K10 की 3.7 लाख रुपये से शुरू होती है। इसका मतलब है कि ऑल्टो इससे 20,000 रुपये महंगी है। ऑल्टो के STD वेरिएंट पर 53,000 रुपये घटे हैं, जिससे कीमत 4.27 लाख से घटकर 3.7 लाख रुपये हो गई है। इसके साथ ही गाड़ी के LXi वेरिएंट पर 1 लाख रुपये घटे हैं, जिससे कीमत 5 लाख से कम होकर 4 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) हो गई है।