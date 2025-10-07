निसान की आगामी कॉम्पैक्ट SUV होगी टेकटॉन, डिजाइन का भी किया खुलासा
क्या है खबर?
निसान ने अपनी आगामी C-सेगमेंट SUV का आधिकारिक नाम निसान टेकटॉन घोषित कर दिया है। टेकटॉन नाम ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ शिल्पकार या वास्तुकार होता है। कार निर्माता का कहना है कि यह इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, प्रदर्शन और एक प्रीमियम पहचान को दर्शाता है। CMF-B प्लेटफॉर्म पर आधारित यह वैश्विक मॉडल अगले साल के मध्य तक भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यह हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक और होंडा एलिवेट से मुकाबला करेगी।
डिजाइन
ऐसा होगा निसान टेकटॉन का लुक
डिजाइन को लेकर निसान का कहना है कि टेकटॉन में अपनी बड़ी, लंबे समय से चली आ रही पैट्रोल SUV से प्रेरित स्टाइलिंग है। कंपनी के डिजाइन नोट्स एक बोल्ड, मस्कुलर सिल्हूट को उजागर करते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट कार में गढ़ा हुआ बोनट, एक C-आकार का हेडलैंप सिग्नेचर और मजबूत बंपर इसके फ्रंट को प्रभावशाली लुक देते हैं। निर्माता ने साइड प्रोफाइल को मजबूत और आगे के दरवाजों में डबल-C एक्सेंट और पीछे C-आकार के टेललैंप्स दिए हैं।
पावरट्रेन
कैसा होगा गाड़ी का पावरट्रेन?
कार निर्माता ने तकनीकी विशिष्टताओं, पावरट्रेन विकल्पों और निर्यात बाजारों की जानकारी नहीं दी है। टेकटॉन उसकी वैश्विक रणनीति के तहत विकसित किया गया दूसरा उत्पाद होगा। इसका उत्पादन कंपनी के चेन्नई स्थित प्लांट में रेनो के सहयोग से किया जाएगा। निसान ने कहा कि इस वाहन को भारतीय बाजार के साथ-साथ चुनिंदा वैश्विक बाजारों में निर्यात के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इसकी भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास हो सकती है।