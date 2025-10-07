निसान टेकटॉन अगले साल भारत में लॉन्च होगी (तस्वीर: एक्स/@volklub)

निसान की आगामी कॉम्पैक्ट SUV होगी टेकटॉन, डिजाइन का भी किया खुलासा

क्या है खबर?

निसान ने अपनी आगामी C-सेगमेंट SUV का आधिकारिक नाम निसान टेकटॉन घोषित कर दिया है। टेकटॉन नाम ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ शिल्पकार या वास्तुकार होता है। कार निर्माता का कहना है कि यह इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, प्रदर्शन और एक प्रीमियम पहचान को दर्शाता है। CMF-B प्लेटफॉर्म पर आधारित यह वैश्विक मॉडल अगले साल के मध्य तक भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यह हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक और होंडा एलिवेट से मुकाबला करेगी।