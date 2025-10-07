सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सड़कों के डिजाइन और रखरखाव के मानक तैयार करने के लिए आदेश दिए हैं (तस्वीर: एक्स/@IndianTechGuide)

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क डिजाइन और रखरखाव के मानक किए अनिवार्य, राज्यों को दिया आदेश

क्या है खबर?

देशभर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को सड़क मानकों में बदलाव के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिए हैं। इसके तहत राजमार्गों सहित अन्य सभी सड़कों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव को नियंत्रित करने के लिए 6 महीने के भीतर नए नियम बनाने और अधिसूचित करने को कहा है। इसका उद्देश्य सड़कों के कारण गैर-मोटर चालित वाहनों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।