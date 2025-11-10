विदा VX2 रेंज में नया वेरिएंट लॉन्च किया गया है (तस्वीर: विदा इलेक्ट्रिक)

नया विदा VX2 गो 3.4kWh वेरिएंट स्कूटर लॉन्च, जानिए कितनी देता है रेंज

क्या है खबर?

हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) ब्रांड विदा इलेक्ट्रिक ने सोमवार (10 नवंबर) को VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज का विस्तार करते हुए नया वेरिएंट लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में नए विदा VX2 गो 3.4kWh वेरिएंट को पेश किया गया। इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। यह स्कूटर पहले से VX2 गो 2.2kWh और VX2 प्लस वेरिएंट में मौजूद है।