नया विदा VX2 गो 3.4kWh वेरिएंट स्कूटर लॉन्च, जानिए कितनी देता है रेंज
क्या है खबर?
हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) ब्रांड विदा इलेक्ट्रिक ने सोमवार (10 नवंबर) को VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज का विस्तार करते हुए नया वेरिएंट लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में नए विदा VX2 गो 3.4kWh वेरिएंट को पेश किया गया। इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। यह स्कूटर पहले से VX2 गो 2.2kWh और VX2 प्लस वेरिएंट में मौजूद है।
खासियत
आरामदायक सफर के लिए मिलती है लंबी सीट
VX2 लाइनअप के बाकी मॉडल्स की तरह नए वेरिएंट में भी चौड़ा फ्लोरबोर्ड और परिवार के इस्तेमाल के लिए बनाई गई लंबी सीट है। इसमें 27.2-लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज और भारतीय सड़कों के हिसाब से ट्यून किया गया सस्पेंशन भी है। नए विदा VX2 गो 3.4kWh में 2 राइडिंग मोड- इको और राइड उपलब्ध हैं, जिनकी अधिकतम गति 70 किमी प्रति घंटा है। इस स्कूटर को रोजमर्रा की व्यावहारिकता के लिए डिजाइन किया गया है।
मोटर
ऐसी है स्कूटर की मोटर
इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.4kWh का बैटरी पैक के साथ 6kW की पावर और 26Nm का टॉर्क देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर शामिल है। इसकी कीमत 1.02 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी अपने बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल को लगातार आगे बढ़ा रही है, जिससे ग्राहक बैटरी खरीदने के बजाय अलग से भुगतान कर सकते हैं। इस योजना के तहत VX2 गो 3.4kWh की कीमत 60,000 रुपये (एक्स-शोरूम) है, जिसमें बैटरी सब्सक्रिप्शन और 0.90 रुपये/किमी का भुगतान शामिल है।