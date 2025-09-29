DCT गियरबॉक्स के साथ आती हैं ये सस्ती कारें, खरीदने से पहले जान लें कीमत 

देश में ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) वाली कारें लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, जो तेज गियर शिफ्ट और सुचारू पावर डिलीवरी के लिए जानी जाती हैं। ये कारें उन खरीदारों के लिए अच्छा विकल्प हैं, जो ट्रैफिक में गति या माइलेज से समझौता किए बिना सुविधाजनक ड्राइविंग का अनुभव चाहते हैं। अगर, आप त्योहारी सीजन में DCT वाली ऑटोमैटिक कार खरीदने का विचार बना रहे हैं तो हम आपको 5 सबसे किफायती विकल्पों के बारे में बता रहे हैं।

#1 टाटा अल्ट्रोज की कीमत: 9.42 लाख रुपये टाटा मोटर्स की अल्ट्रोज भारतीय बाजार में DCT के साथ आने वाली सबसे किफायती कार है। इसमें यह ट्रांसमिशन विकल्प क्रिएटिव S वेरिएंट में मिलता है। टाटा अल्ट्रोज में 1.2-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। यह सेटअप गाड़ी को 18 किमी/लीटर का माइलेज प्रदान करने में सक्षम है। इस गाड़ी की कीमत 9.42 लाख रुपये है। यह एकमात्र हैचबैक है, जिसमें डीजल इंजन विकल्प भी मिलता है।

#2 हुंडई i20 N-लाइन की कीमत: 10.23 लाख रुपये हुंडई मोटर कंपनी की स्पोर्टी हैचबैक i20 N-लाइन बेहतर डायनामिक्स के लिए मजबूत सस्पेंशन सेटअप और ट्रांसमिशन के लिए 7-स्पीड DCT के साथ आती है। यह विकल्प मिड-स्पेक N6 ट्रिम से उपलब्ध है। इसमें 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन से जुड़ा है, जो 120hp की पावर देने में सक्षम है। DCT के साथ यह गाड़ी ARAI द्वारा दावा किया गया 20.2 किमी/लीटर का माइलेज देता है। इसकी कीमत 10.23 लाख से शुरू होकर 11.60 लाख रुपये तक जाती है।

#3 किआ सोनेट की कीमत: 11.60 लाख रुपये किआ मोटर्स की स्टाइलिश और फीचर्स से भरपूर सोनेट का पिछले साल फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया गया था। इस सब-कॉम्पैक्ट SUV में ADAS सूट सहित नए फीचर्स शामिल किए गए। इसमें हुंडई वेन्यू का पावरट्रेन साझा किया गया है। ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन का विकल्प किआ सोनेट के मिड-स्पेक HTX ट्रिम से शुरू होता है, जिसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड DCT की सुविधा उपलब्ध है। यह 18.31 किमी/लीटर का माइलेज देती है। इसकी कीमत 11.60-13.65 लाख रुपये के बीच है।

#4 स्कोडा स्लाविया की कीमत: 15.93 लाख रुपये स्कोडा स्लाविया इस ट्रांसमिशन विकल्प के साथ आने वाली किफायती कार है, जिसमें 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है। यह 150hp की पावर 250Nm का टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन के लिए 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स दिया गया है। यह गियरबॉक्स टॉप-स्पेक स्पोर्टलाइन और प्रेस्टीज वेरिएंट में उपलब्ध है। इसमें मैनुअल कंट्रोल चाहने वाले चालकों के लिए पैडल शिफ्टर उपलब्ध हैं। स्लाविया की कीमत 15.93 लाख से शुरू होकर 17.70 लाख रुपये तक जाती है।