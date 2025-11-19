MG विंडसर लॉन्च के बाद से ही लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार बनकर उभरी है (तस्वीर: MG मोटर्स)

MG विंडसर बनी सबसे तेजी से 50,000 बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार, जानिए कितने दिन लगे

क्या है खबर?

JSW MG मोटर्स की विंडसर इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर ने बिक्री में 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। उसने यह उपलब्धि 400 दिनों से भी कम समय में हासिल की है। कंपनी का दावा है कि यह विंडसर को भारत में इस आंकड़े तक पहुंचने वाला सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार बनाता है। इस हिसाब से लॉन्च के बाद से कंपनी ने हर घंटे औसतन लगभग 5 गाड़ियां बेची हैं। बिक्री छोटे शहरों में लगातार मांग के कारण भी बढ़ी है।