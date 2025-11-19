MG विंडसर बनी सबसे तेजी से 50,000 बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार, जानिए कितने दिन लगे
क्या है खबर?
JSW MG मोटर्स की विंडसर इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर ने बिक्री में 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। उसने यह उपलब्धि 400 दिनों से भी कम समय में हासिल की है। कंपनी का दावा है कि यह विंडसर को भारत में इस आंकड़े तक पहुंचने वाला सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार बनाता है। इस हिसाब से लॉन्च के बाद से कंपनी ने हर घंटे औसतन लगभग 5 गाड़ियां बेची हैं। बिक्री छोटे शहरों में लगातार मांग के कारण भी बढ़ी है।
आंकड़े
ऐसे रहे बिक्री के आंकड़े
कंपनी ने बताया कि अक्टूबर के अंत तक इसकी बिक्री का आंकड़ा 45,653 तक पहुंच गया और 50,000 का आंकड़ा छूने के लिए जरूरी बाकी 4,300 की बिकी इसने नवंबर के 19 दिनों में ही हासिल कर ली। पिछले साल नवंबर में बिक्री की शुरुआत के बाद से ही यह भारतीय बाजार में लोकप्रिय EV बन गई और हर महीने का औसत बिक्री आंकड़ा 3,800 के आस-पास ही रहा है। इसे सबसे ज्यादा खरीदार सितंबर, 2025 में 4,741 मिले हैं।
खासियत
इन सुविधाओं से लैस है विंडसर
इस महीने की शुरुआत में MG ने विंडसर इंस्पायर एडिशन लॉन्च किया था। इसमें 15.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, मोड़ने योग्य 'एयरो लाउंज' सीटें, 6-वे पावर ड्राइवर सीट और स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट्स की सुविधा उपलबध है। विंडसर को प्रिज्मीय सेल वाले 38kWh बैटरी पैक के साथ उतारा है, जो सिंगल चार्ज में 331 किलोमीटर की रेंज देती है। किराए पर बैटरी सुविधा के साथ इसकी कीमत 9.99 लाख रुपये है। बैटरी के लिए 3.9 रुपये/किमी किराया देना होगा।