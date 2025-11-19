बजाज ने KTM का पूर्ण अधिग्रहण कर लिया है

बजाज ने KTM का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में लिया, यूरोपीय संघ से मिली मंजूरी

क्या है खबर?

भारतीय वाहन निर्माता बजाज ने बुधवार (19 नवंबर) को ऑस्ट्रियाई बाइक निर्माता KTM में हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। इसके साथ ही उसे 80 करोड़ यूरो (करीब 7,765 करोड़ रुपये) के लेन-देन के लिए यूरोपीय नियामकों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो गया। नियामकीय फाइलिंग में कहा कि कंपनी ने पियरर बजाज एजी (PBAG) का नाम बदलकर बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स एजी और KTM एजी की होल्डिंग की पियरर मोबिलिटी एजी (PMAG) का बजाज मोबिलिटी एजी कर दिया है।