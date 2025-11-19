बजाज ने KTM का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में लिया, यूरोपीय संघ से मिली मंजूरी
क्या है खबर?
भारतीय वाहन निर्माता बजाज ने बुधवार (19 नवंबर) को ऑस्ट्रियाई बाइक निर्माता KTM में हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। इसके साथ ही उसे 80 करोड़ यूरो (करीब 7,765 करोड़ रुपये) के लेन-देन के लिए यूरोपीय नियामकों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो गया। नियामकीय फाइलिंग में कहा कि कंपनी ने पियरर बजाज एजी (PBAG) का नाम बदलकर बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स एजी और KTM एजी की होल्डिंग की पियरर मोबिलिटी एजी (PMAG) का बजाज मोबिलिटी एजी कर दिया है।
मंजूरी
मिली नियामकीय मंजूरी
इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने कहा था कि उसे 9 नियामकीय मंजूरियों में से 8 मिल गई हैं और 10 नवंबर को उसे यूरोपीय संघ से भी इस संबंध में अधिसूचना प्राप्त हुई है। इस वर्ष मई में बजाज ऑटो ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स B.V. (BAIHBV) के माध्यम से KTM में हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की थी। इसने 80 करोड़ यूरो के लोन फाइनेंस पैकेज की व्यवस्था की है।
अधिग्रहण
KTM के शेयरों पर बजाज का कब्जा
बजाज ने नियामक फाइलिंग में कहा, " PIAG से BAIH ने PBAG के सभी 50,100 शेयरों के अधिग्रहण का लेनदेन 18 नवंबर को पूरा हो गया है।" BAIH के पास अब PBAG की कुल शेयरधारिता का 100 प्रतिशत हिस्सा होगा और PBAG के माध्यम से PMAG/KTM में 74.9 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। इस प्रकार, PBAG, BAIH की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। इसके अलावा कंपनियों के पर्यवेक्षी बोर्ड और प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है।