2026 कावासाकी KLX230 भारत में लॉन्च, कीमत में हुई भारी कटौती
क्या है खबर?
कावासाकी ने भारत में अपनी ऑफ-रोड मोटरसाइकिल KLX230 का 2026 मॉडल लॉन्च किया है। इसके साथ ही दोपहिया वाहन निर्माता ने बाइक की कीमत में 1.3 लाख रुपये की भारी कटौती की है। 2026 कावासाकी KLX230 के सस्पेंशन सिस्टम में बदलाव किया है। इसमें पहले वाले ड्यूल-चैनल ABS सेटअप की जगह सिंगल-चैनल ABS सिस्टम लगाया गया है। बाइक को नए डिकल्स और 2 अलग-अलग रंगों- आकर्षक लाइम ग्रीन और साधारण बैटल ग्रे में पेश किया गया है।
फीचर
इन सुविधाओं से लैस है बाइक
नई कावासाकी KLX230 का न्यूनतम ड्यूल-स्पोर्ट डिजाइन बरकरार है, जिसमें एक पतला फ्रेम, सिंगल-पीस सीट, LED लाइटिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला एक डिजिटल LCD क्लस्टर शामिल है। इस मोटरसाइकिल का वजन सिर्फ 139 किलोग्राम है और इसकी सीट की ऊंचाई 265mm है। यह आगे 21 और पीछे 18-इंच के स्पोक व्हील के साथ ऑफ-रोड ग्रिप के लिए नॉबी टायर, लॉन्ग-ट्रेवल सस्पेंशन और 265mm का ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस इस बाइक को ट्रेल-रेडी बनाते हैं।
कीमत
अब कितनी है इसकी नई कीमत?
नई KLX230 में पहले जैसा ही 233cc, सिंगल-सिलेंडर SOHC 2V/सिलेंडर इंजन लगा है। यह 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और 17.85bhp की पावर और 18.3Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। सस्पेंशन के लिए आगे टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे लिंक्ड मोनोशॉक सेटअप दिया है, जबकि ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। बाइक को 3.30 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, जो 1.3 लाख की कटौती के बाद 1.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रह गई।