2026 कावासाकी KLX230 की कीमत में कटौती की गई है (तस्वीर: एक्स/@responsejp)

2026 कावासाकी KLX230 भारत में लॉन्च, कीमत में हुई भारी कटौती

क्या है खबर?

कावासाकी ने भारत में अपनी ऑफ-रोड मोटरसाइकिल KLX230 का 2026 मॉडल लॉन्च किया है। इसके साथ ही दोपहिया वाहन निर्माता ने बाइक की कीमत में 1.3 लाख रुपये की भारी कटौती की है। 2026 कावासाकी KLX230 के सस्पेंशन सिस्टम में बदलाव किया है। इसमें पहले वाले ड्यूल-चैनल ABS सेटअप की जगह सिंगल-चैनल ABS सिस्टम लगाया गया है। बाइक को नए डिकल्स और 2 अलग-अलग रंगों- आकर्षक लाइम ग्रीन और साधारण बैटल ग्रे में पेश किया गया है।