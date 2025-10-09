मासेराती ने भारत में अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए बनाई यह रणनीति
क्या है खबर?
मासेराती ने अपनी नई सुपरकार फ्लैगशिप एमसीपुरा भारत में लॉन्च की है। लॉन्च के दौरान कंपनी के विदेशी बाजार प्रमुख फिलिप क्लेवरोल ने बताया कि भारत 2030 तक मासेराती के शीर्ष 10 बाजारों में शामिल होगा। 2025 में इस लक्ष्य की दिशा में पहला कदम उठाते हुए कंपनी ने नई दिल्ली और बेंगलुरु में 2 नए डीलरशिप खोले हैं, जिससे देश के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में उसकी मौजूदगी मजबूत हुई है।
खूबियां
सुपरकार एमसीपुरा की खूबियां
एमसीपुरा सुपरकार की कीमत 4.12 करोड़ रुपये और इसके कन्वर्टिबल संस्करण एमसीपुरा सिएलो की कीमत 5.12 करोड़ रुपये रखी गई है। इसमें ट्विन-टर्बो 'नेट्टूनो' V6 इंजन लगाया गया है, जिसे पूरी तरह मासेराती ने खुद बनाया है। क्लेवरोल ने कहा कि यह कार पोर्श या फेरारी जितनी तेज नहीं, लेकिन उतनी ही खास है, क्योंकि यह आराम, ताकत, स्टाइल, शानदार डिजाइन और उच्च तकनीक दोनों का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है।
भविष्य
भविष्य में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल
मासेराती आने वाले वर्षों में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें भी लाने की योजना बना रही है। क्लेवरोल ने बताया कि कंपनी भारत के टैक्स सिस्टम, नियमों और ग्राहकों की रुचि को देखते हुए अपनी रणनीति सावधानीपूर्वक तय कर रही है। फिलहाल पेट्रोल इंजन कारों की मांग ज्यादा है, लेकिन भविष्य में हर मॉडल का हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक विकल्प लाया जाएगा, ताकि पर्यावरण, तकनीकी प्रगति और बाजार दोनों की जरूरतें पूरी हों।
पसंद
भारतीय ग्राहकों की बदलती पसंद
क्लेवरोल का कहना है कि भारत में लग्जरी कार खरीदने वाले ग्राहकों का नजरिया धीरे-धीरे बदल रहा है। अब लोग सिर्फ दिखावे और बड़े लोगो के बजाय शांत, सुरुचिपूर्ण और सच्ची विलासिता पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के युवा उद्यमी, स्टार्टअप मालिक और उच्च वर्ग के पेशेवर अब ऐसे ब्रांड की तलाश में हैं जो गुणवत्ता, शान और आधुनिक तकनीक दोनों दिखाए। मासेराती का लक्ष्य इसी सोच वाले ग्राहकों को आकर्षित करना है।