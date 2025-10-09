दिवाली पर कार खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, जल्दबाजी पड़ सकती है भारी 

आप भी लंबे समय से कार खरीदने का सपना देख रहे हैं तो दिवाली आपके लिए सही मौका हो सकता है। इस समय कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जबरदस्त ऑफर्स, छूट और फेस्टिव स्कीम्स लेकर आती हैं। सिर्फ ऑफर देखकर गाड़ी खरीद लेना सही नहीं होता। कई बार लोग जल्दबाजी में गलत कार चुन लेते हैं। अगर, आप भी दिवाली पर कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

ऑफर दिवाली पर क्या-क्या मिलते हैं ऑफर? दिवाली के मौके पर कार निर्माता कंपनियां कई तरह के ऑफर देती है, जिससे गाड़ी खरीदना काफी आसान हो जाता है। इनमें एक्स-शोरूम कीमत पर सीधे छूट, पुरानी कार देने पर एक्सचेंज बोनस और कंपनियों में काम करने कर्मचारियों के लिए कॉर्पोरेट छूट दी जाती है। साथ ही लो डाउन पेमेंट्स के साथ आसान किस्तों में भुगतान करने सुविधा दी जाती है। इसके अलावा फ्री एक्सेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी और सर्विस ऑफर की पेशकश भी की जाती है।

बजट पहले से तय करें अपना बजट कार खरीदते समय बजट बनाना सबसे अहम है। इसके लिए कौनसी कार खरीदनी है, ब्रांड कौनसा होगा, सेडान, बॉडी टाइप (हैचबैक, सेडान और SUV) तय करना जरूरी है। इसके अलावा गाड़ी की ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और EMI के बारे में भी पता होना जरूरी है। बजट इस हिसाब से तय करें कि यह आपकी आय का 20-25 फीसदी से ज्यादा न हो। इसके अलावा हिडन चार्जेज, प्रोसेसिंग फीस का पता लगाएं और लोन के लिए सही विकल्प चुनें।

सुविधा सुविधाओं को न करें नजरअंदाज छूट के चक्कर में कई बार हम सस्ती कार पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस चक्कर में सेफ्टी फीचर्स को नजरअंदाज कर जाते हैं, जबकि ये सुरक्षित ड्राइविंग के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसलिए, ऐसी कार चुनें जिसमें एयरबैग, ABS, EBD और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स को प्राथमिकता दें। इसके अलावा आरामदायक ड्राइविंग के लिए अच्छी सीटें, क्लाइमेट कंट्रोल के साथ टेक्नोलॉजी से जुड़े टचस्क्रीन, रियर कैमरा जैसी सुविधाएं देखें। ऐसा विकल्प चुनें, जो आपकी जरूरतों के अनुरूप हो।