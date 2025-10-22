मारुति सुजुकी विक्टोरिस से हटाया एक फीचर, जानिए किस वेरिएंट्स से गायब
क्या है खबर?
मारुति सुजुकी ने हाल ही में लॉन्च की गई विक्टोरिस कॉम्पैक्ट SUV के कुछ वेरिएट्स से एक फीचर हटा दिया है। इसके बावजूद कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। जानकारी के अनुसार, मारुति सुजुकी विक्टोरिस के मिड-स्पेक ZXi और ZXi (O) वेरिएंट से लेदरेट सीटें हटा दी हैं। ये अब केवल टॉप-स्पेक ZXi प्लस और ZXi प्लस (O) ट्रिम्स में ही उपलब्ध हैं। कुछ रिपोर्ट में गाड़ी की कीमत बढ़ने का दावा किया गया था, लेकिन यह अपरिवर्तित है।
फीचर
इन सुविधाओं से लैस है विक्टोरिस
इस SUV के अन्य फीचर्स की बात करें तो विक्टोरिस में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन और 10.25-इंच की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलती है। साथ ही लेटेस्ट कार में एक्टिव कूलिंग के साथ वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो AC और 8-स्पीकर वाला इनफिनिटी साउंड सिस्टम शामिल हैं। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 64 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 60W सपोर्ट वाले USB-C चार्जिंग पोर्ट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और पावर्ड टेलगेट भी मिलता है।
सेफ्टी फीचर
ये हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर
यात्रियों की सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक शामिल हैं। यह मारुति की पहली ऐसी पेशकश भी है, जिसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया गया है। इसकी कीमत 10.50 लाख से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह टोयोटा हाईराइडर, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगुन और होंडा एलिवेट से मुकाबला करेगी।