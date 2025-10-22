मारुति सुजुकी विक्टोरिस के 2 वेरिएंट्स से एक फीचर हटा दिया गया है (तस्वीर: मारुति सुजुकी)

मारुति सुजुकी विक्टोरिस से हटाया एक फीचर, जानिए किस वेरिएंट्स से गायब

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी ने हाल ही में लॉन्च की गई विक्टोरिस कॉम्पैक्ट SUV के कुछ वेरिएट्स से एक फीचर हटा दिया है। इसके बावजूद कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। जानकारी के अनुसार, मारुति सुजुकी विक्टोरिस के मिड-स्पेक ZXi और ZXi (O) वेरिएंट से लेदरेट सीटें हटा दी हैं। ये अब केवल टॉप-स्पेक ZXi प्लस और ZXi प्लस (O) ट्रिम्स में ही उपलब्ध हैं। कुछ रिपोर्ट में गाड़ी की कीमत बढ़ने का दावा किया गया था, लेकिन यह अपरिवर्तित है।