JLR हैकिंग से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को हुआ 224 अरब रुपये का नुकसान, रिपोर्ट में खुलासा
टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (JLR) की अगस्त में हुई हैकिंग से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को 1.9 अरब पाउंड (224 अरब रुपये) का नुकसान हुआ और 5,000 से अधिक संगठन प्रभावित हुए। स्वतंत्र साइबर सुरक्षा संस्था साइबर मॉनिटरिंग सेंटर (CMC) ने बुधवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। इसके साथ ही उसने कहा कि अगर, वाहन निर्माता की ओर से उत्पादन को बहाल करने में देरी होती है तो नुकसान बढ़ सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "यह घटना ब्रिटेन में आर्थिक रूप से सबसे अधिक नुकसानदायक साइबर घटना प्रतीत होती है, जिसका अधिकांश वित्तीय प्रभाव JLR और उसके आपूर्तिकर्ताओं के उत्पादन में हुई हानि के कारण हुआ है।" हैकिंग के कारण लगभग 6 सप्ताह के बंद के बाद कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में उत्पादन फिर से शुरू किया। इस लग्जरी कार निर्माता के ब्रिटेन में 3 कारखाने हैं, जो मिलकर रोजाना लगभग 1,000 कारों का उत्पादन करते हैं।
यह घटना इस साल प्रमुख ब्रिटिश कंपनियों को प्रभावित करने वाली कई हाई-प्रोफाइल हैकिंग घटनाओं में से एक थी। अप्रैल में एक हैकिंग के कारण 2 महीने तक ऑनलाइन सेवाएं बंद रहने से रिटेलर मार्क्स एंड स्पेंसर को लगभग 30 करोड़ पाउंड (करीब 3,509 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। विश्लेषकों का अनुमान है कि शटडाउन के कारण उसे प्रति सप्ताह लगभग 5 करोड़ पाउंड (585 करोड़ रुपये) का नुकसान हो रहा है।