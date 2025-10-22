JLR हैकिंग से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को हुआ 224 अरब रुपये का नुकसान, रिपोर्ट में खुलासा 

कारण

इस कारण हुआ नुकसान

रिपोर्ट में कहा गया है, "यह घटना ब्रिटेन में आर्थिक रूप से सबसे अधिक नुकसानदायक साइबर घटना प्रतीत होती है, जिसका अधिकांश वित्तीय प्रभाव JLR और उसके आपूर्तिकर्ताओं के उत्पादन में हुई हानि के कारण हुआ है।" हैकिंग के कारण लगभग 6 सप्ताह के बंद के बाद कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में उत्पादन फिर से शुरू किया। इस लग्जरी कार निर्माता के ब्रिटेन में 3 कारखाने हैं, जो मिलकर रोजाना लगभग 1,000 कारों का उत्पादन करते हैं।