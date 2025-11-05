मारुति सुजुकी ने बिक्री में किया 3 करोड़ का आंकड़ा पार, जानिए कितने साल लगे 

मारुति सुजुकी ने बिक्री में किया 3 करोड़ का आंकड़ा पार, जानिए कितने साल लगे
क्या है खबर?
मारुति सुजुकी ने घरेलू बिक्री में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 3 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाली देश की पहली कार निर्माता बन गई। उसने यह उपलब्धि कंपनी के संचालन के 42 वर्षों के भीतर हासिल की है। पहली 1 करोड़ बिक्री 28 साल और 2 महीने मिली, जबकि अगली 1 करोड़ के लिए 7 साल और 5 महीने का इंतजार करना पड़ा। तीसरी 1 करोड़ की बिक्री 6 साल और 4 महीने में आई।
मॉडल
इस मॉडल को मिली सबसे ज्यादा बिक्री
बिकी हुई 3 करोड़ कारों में मारुति सुजुकी ऑल्टो 47 लाख से ज्यादा बिक्री के साथ सर्वकालिक पसंदीदा मॉडल बनी हुई है। इसके बाद 34 लाख बिक्री के साथ मारुति वैगनआर और 32 लाख ग्राहकों के साथ मारुति सुजुकी स्विफ्ट का स्थान है। इसके अलावा मारुति ब्रेजा और फ्रोंक्स जैसी लोकप्रिय SUV का भी इस बिक्री में काफी अहम योगदान दिया है, जो बदलती बॉडी स्टाइल और ग्राहकों की पसंद के मामले में मारुति सुजुकी की सफलता को दर्शाती हैं।
शुरुआत
ऐसे हुई थी भारत में शुरुआत
कंपनी की विरासत प्रतिष्ठित मारुति 800 से शुरू हुई, जिसे 14 दिसंबर, 1983 में पहले ग्राहक को सौंपा गया था। इसने भारत की आधुनिक ऑटोमोटिव क्रांति की शुरुआत को चिह्नित किया। कार निर्माता वर्तमान में विभिन्न पावरट्रेन और ट्रांसमिशन विकल्पों में 19 मॉडल बेचती है, जो भारत के अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 170 से ज्यादा वेरिएंट पेश करती है। अगले महीने कंपनी मारुति E-विटारा के रूप में अपना पहला इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करेगी।