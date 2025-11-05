मारुति सुजुकी ऑल्टो कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा है (तस्वीर: एक्स/@MSArenaOfficial)

मारुति सुजुकी ने बिक्री में किया 3 करोड़ का आंकड़ा पार, जानिए कितने साल लगे

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी ने घरेलू बिक्री में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 3 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाली देश की पहली कार निर्माता बन गई। उसने यह उपलब्धि कंपनी के संचालन के 42 वर्षों के भीतर हासिल की है। पहली 1 करोड़ बिक्री 28 साल और 2 महीने मिली, जबकि अगली 1 करोड़ के लिए 7 साल और 5 महीने का इंतजार करना पड़ा। तीसरी 1 करोड़ की बिक्री 6 साल और 4 महीने में आई।