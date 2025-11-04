हुंडई ने नई वेन्यू N-लाइन से उठाया पर्दा, जानिए क्या-क्या किए हैं बदलाव 

हुंडई मोटर कंपनी ने 2025 वेन्यू के लॉन्च के साथ स्पोर्टी N-लाइन मॉडल से भी पर्दा उठा दिया है। इसकी बुकिंग 25,000 रुपये की टोकन राशि पर शुरू की गई है और कीमत की घोषणा बाद में होगी। परफॉर्मेंस केंद्रित इस मॉडल को 2 वेरिएंट- N6 और N10 में पेश किया है। यह गाड़ी 5 मोनो-टोन- टाइटन ग्रे, एटलस व्हाइट, ड्रैगन रेड, हेजल ब्लू और एबिस ब्लैक के साथ कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ वाले 3 ड्यूल-टोन विकल्पों में भी उपलब्ध होगी।

कॉस्मेटिक बदलाव गाड़ी में किए गए हैं ये कॉस्मेटिक बदलाव नई जनरेशन की वेन्यू N-लाइन में विशिष्ट डिजाइन एलिमेंट्स हैं, जो इसे स्टैंडर्ड वर्जन से अलग बनाते हैं। इसमें डार्क क्रोम फ्रंट ग्रिल और ज्यादा आक्रामक लुक के लिए एक्सक्लूसिव बंपर दिए हैं। यह ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें रेड एक्सटीरियर एक्सेंट भी शामिल हैं, जिसमें व्हीलबेस पर फैला एक ट्रिम भी शामिल है। कार में रेड ब्रेक कैलिपर्स, 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, विंग-टाइप स्पॉइलर और LED हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप है, जो इसके स्पोर्टी लुक को उभारते हैं।

इंटीरियर इंटीरियर में मिलते हैं ये फीचर इंटीरियर में ब्लैक और रेड थीम, N-ब्रांडेड लेदर सीट्स और अपहोल्स्ट्री पर रेड कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ N-लाइन ट्रीटमेंट जारी है। लेटेस्ट कार में स्टीयरिंग व्हील और गियर लीवर भी N-लाइन एक्सक्लूसिव हैं और ड्राइवर को मेटल पैडल मिलते हैं। अपडेटेड डैशबोर्ड लेआउट के साथ इसमें नए ड्यूल 12.3-इंच डिस्प्ले, बोस 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। हुंडई ने स्मार्ट अरोमा डिफ्यूजर और वाहन प्रणालियों के लिए ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट के लिए सपोर्ट भी जोड़ा है।