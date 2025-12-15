वारंटी का कार की रीसेल वैल्यू पर क्या पड़ता है असर? 

वारंटी का कार की रीसेल वैल्यू पर क्या पड़ता है असर?
क्या है खबर?
नई कार खरीदते समय कंपनियां मानक वारंटी देती है, जिसके तहत खराब पुर्जों की मरम्मत या बदलने का काम नि:शुल्क किया जाता है। इसकी अवधि खत्म होने के बाद पैसे देकर एक्सटेंडेड वारंटी स्कीम ली जा सकती है। यूज्ड कारों में भी ग्राहक अब वारंटी को महत्व देते हैं, क्योंकि यह सीधे तौर पर इनकी विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। आइये जानते हैं वारंटी का पुरानी कार की रीसेल वैल्यू पर क्या असर पड़ता है।
कीमत
वारंटी का कार की कीमत पर असर
अगर, आप अपनी पुरानी कार को वारंटी के साथ बेचने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक्सटेंडेड वांरटी स्कीम लेना फायदेमंद होगा। यह सौदा आपको यूज्ड कार की अच्छी कीमत दिला सकता है। इससे खरीदार को भविष्य में परेशानी मुक्त स्वामित्व अनुभव का आश्वासन भी मिलेगा। वे वारंटी के कारण आपकी कार के लिए अतिरिक्त कीमत देने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि इससे उनके लिए कुल स्वामित्व लागत कम हो जाती है।
विश्वास
ग्राहक का बढ़ता है विश्वास
यूज्ड कार पर वारंटी होने से संभावित ग्राहक के सामने आपकी छवि एक विश्वसनीय मालिक के रूप में बनेगी। इसके अलावा, हस्तांतरणीय वारंटी यह अतिरिक्त आश्वासन प्रदान करती हैं कि कार का रखरखाव उसके पूरे स्वामित्व काल में अच्छी तरह से किया गया था। इसलिए, उनके लिए स्वयं ही दूसरा बीमा प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा खरीदार को पुर्जों में खराबी के नुकसान की चिंता कम रहती है।