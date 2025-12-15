वारंटी के साथ कार बेचने पर अच्छी कीमत मिल सकती है

वारंटी का कार की रीसेल वैल्यू पर क्या पड़ता है असर?

क्या है खबर?

नई कार खरीदते समय कंपनियां मानक वारंटी देती है, जिसके तहत खराब पुर्जों की मरम्मत या बदलने का काम नि:शुल्क किया जाता है। इसकी अवधि खत्म होने के बाद पैसे देकर एक्सटेंडेड वारंटी स्कीम ली जा सकती है। यूज्ड कारों में भी ग्राहक अब वारंटी को महत्व देते हैं, क्योंकि यह सीधे तौर पर इनकी विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। आइये जानते हैं वारंटी का पुरानी कार की रीसेल वैल्यू पर क्या असर पड़ता है।