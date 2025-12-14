टाटा सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर को शुरू होगी

टाटा सिएरा के टाॅप वेरिएंट्स की कीमत घोषित, जानिए कितनी चुकानी होगी

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने अपनी नई सिएरा के टॉप-स्पेक अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया है। 25 नवंबर को इस मिडसाइज SUV के लॉन्च के समय इसके बेस वेरिएंट की कीमत घोषित की गई। इसके बाद अन्य वेरिएंट की कीमत चरणबद्ध घोषित की गई। नई टाटा सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी और डिलीवरी अगले साल जनवरी में होगी। आइये जानते हैं सिएरा के टॉप वेरिएंट की कीमत और फीचर्स क्या हैं।