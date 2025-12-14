टाटा सिएरा के टाॅप वेरिएंट्स की कीमत घोषित, जानिए कितनी चुकानी होगी
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स ने अपनी नई सिएरा के टॉप-स्पेक अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया है। 25 नवंबर को इस मिडसाइज SUV के लॉन्च के समय इसके बेस वेरिएंट की कीमत घोषित की गई। इसके बाद अन्य वेरिएंट की कीमत चरणबद्ध घोषित की गई। नई टाटा सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी और डिलीवरी अगले साल जनवरी में होगी। आइये जानते हैं सिएरा के टॉप वेरिएंट की कीमत और फीचर्स क्या हैं।
फीचर्स
अन्य वेरिएंट्स से कितने अलग हैं फीचर्स?
अकम्प्लिश्ड वेरिएंट की अतिरिक्त सुविधाओं में लेवल-2 ADAS, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस के साथ 12 JBL ब्लैक स्पीकर शामिल है। इसके अलावा ड्राइवर सीट के लिए 6-तरफा पावर एडजस्टमेंट वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जर, पडल लैंप, एम्बिएंट लाइटिंग और एक्सप्रेस कूलिंग भी मिलती है। अकम्प्लिश्ड प्लस में एक तीसरी स्क्रीन, 22 फीचर्स के साथ लेवल-2 प्लस ADAS, ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट और दो 65W USB-C पोर्ट हैं।
कीमत
इतनी है इन वेरिएंट्स की कीमत
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन से लैस अकम्प्लिश्ड वेरिएंट की कीमत 17.99 लाख रुपये है, जबकि 1.5-लीटर T-GDI टर्बो-पेट्रोल इंजन में इस वेरिएंट के लिए 19.99 लाख रुपये चुकाने होंगे। इसी इंजन से लैस अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट 20.99 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है। डीजल-मैनुअल वाले अकम्प्लिश्ड की कीमत 18.99 लाख रुपये और ऑटोमैटिक की 19.99 लाख रुपये है। डीजल-मैनुअल वाले अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट की कीमत 20.29 लाख रुपये और ऑटोमैटिक की 21.29 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) है।