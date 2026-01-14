महिंद्रा की 2 नई SUVs के लिए आज बुकिंग खोली गई थी

महिंद्रा XUV 7XO और XEV 9S ने 4 घंटे में हासिल की 93,000 से ज्यादा बुकिंग

क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा की हाल ही में लॉन्च XEV 9S और XUV 7XO ने बुकिंग में धमाल मचा दिया। इन्हें पहले ही दिन 93,689 बुकिंग मिलीं। यह उपलब्धि 14 जनवरी दोपहर 2 बजे तक बुकिंग खुलने के 4 घंटों के भीतर हासिल कर ली। गाड़ियों की एक्स-शोरूम कीमत के हिसाब से कुल बुकिंग मूल्य 20,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। XEV 9S की डिलीवरी 26 जनवरी से चरणबद्ध शुरू होगी, जबकि XUV 7XO की शुरू हो चुकी है।