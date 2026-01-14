महिंद्रा XUV 7XO और XEV 9S ने 4 घंटे में हासिल की 93,000 से ज्यादा बुकिंग
क्या है खबर?
महिंद्रा एंड महिंद्रा की हाल ही में लॉन्च XEV 9S और XUV 7XO ने बुकिंग में धमाल मचा दिया। इन्हें पहले ही दिन 93,689 बुकिंग मिलीं। यह उपलब्धि 14 जनवरी दोपहर 2 बजे तक बुकिंग खुलने के 4 घंटों के भीतर हासिल कर ली। गाड़ियों की एक्स-शोरूम कीमत के हिसाब से कुल बुकिंग मूल्य 20,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। XEV 9S की डिलीवरी 26 जनवरी से चरणबद्ध शुरू होगी, जबकि XUV 7XO की शुरू हो चुकी है।
विवधता
ग्राहकों की जरूरतों का रखा ध्यान
बुकिंग में मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया SUV सेगमेंट में महिंद्रा की निरंतर प्रगति को रेखांकित करती है, जहां ब्रांड ने कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ सेगमेंट को परिभाषित करते उत्पाद पेश करके अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। महिंद्रा XUV 7XO और XEV 9S के साथ कंपनी ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। इनके माध्यम से ग्राहकों को इलेक्ट्रिक के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प और शानदार फीचर्स मिलते हैं।
कीमत
कितनी है इन गाड़ियों की कीमत?
महिंद्रा XEV 9S को पिछले साल नवंबर में 19.95 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। यह 3 बैटरी पैक विकल्पों- 59kWh, 70kWh और 79kWh में उपलब्ध है। इसकी अधिकतम रेंज 550 किलोमीटर है। XUV 7XO को पिछले सप्ताह लॉन्च किया गया था। इसमें 2-लीटर, टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन विकल्पों में पेश किया गया। इसके 7-सीटर मॉडल की कीमत 13.66-24.92 लाख रुपये के बीच है, जबकि 6-सीटर की 22.16-24.11 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है।